Así operaban: llegaban en moto y disparaban para ganar territorio; recluso los guiaba desde penal de Ocosingo

Célula de narcomenudeo hizo ataques con arma contra civiles. Fotos: FGE Chiapas

Una investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas permitió identificar un patrón detrás de tres ataques armados registrados en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez, en los que hombres a bordo de una motocicleta llegaban a lugares donde había personas, uno de ellos descendía y realizaba disparos contra los presentes para después escapar.

El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que 15 personas han sido detenidas como parte de las investigaciones y cateos relacionados con estos hechos. Entre ellas están los dos presuntos autores materiales de las agresiones y personas que, según las autoridades, realizaban labores de vigilancia y apoyo.

La Fiscalía sostiene que los ataques estarían relacionados con una disputa por el control de puntos de venta de droga al menudeo en la zona norte-oriente de la capital chiapaneca y que los detenidos se han identificado como operadores del Cártel del Pacífico.

Así era el modus operandi de los ataques en Tuxtla

De acuerdo con la investigación presentada por el fiscal, los responsables utilizaban una motocicleta para llegar a los sitios donde se encontraban las víctimas. Uno de los ocupantes bajaba del vehículo y accionaba un arma de fuego, mientras el conductor permanecía en la motocicleta para facilitar la huida.

La Fiscalía informó que realizó un comparativo balístico y determinó que en los tres hechos investigados se habría utilizado la misma arma calibre .380. También se estableció, según la dependencia, que se utilizó la misma motocicleta y uno de los cascos empleados durante las agresiones.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto en la colonia Vida Mejor, el 6 de septiembre en la colonia 27 de Febrero y el 18 de septiembre en la colonia Las Granjas.

En el primer caso, una persona resultó lesionada; en el segundo, un hombre y un menor fueron alcanzados por los disparos. El tercer ataque ocurrió en una cancha de futbol y dejó tres personas muertas y tres heridas, entre ellas un menor de edad que permanece hospitalizado en estado grave.

¿Quiénes son los detenidos por los ataques?

Entre los detenidos señalados como presuntos autores materiales se encuentran Jesús “N”, de 21 años, identificado por la Fiscalía como quien conducía la motocicleta, y un adolescente de 17 años, de identidad reservada, a quien se atribuye haber accionado el arma durante las agresiones.

La autoridad también identificó a José Luis “N”, alias el “Bebe”, de 32 años, como presunto integrante de la estructura que opera puntos de narcomenudeo en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez.

El fiscal señaló además a Limberg “N”, alias el “Hueso”, quien se encuentra recluido en el penal de Ocosingo por una condena relacionada con homicidio. De acuerdo con la investigación presentada por Llaven Abarca, desde prisión habría dado instrucciones para generar hechos violentos con el propósito de conservar el control territorial de la venta de droga.

Este señalamiento corresponde a la investigación de la Fiscalía y será materia de los procedimientos legales correspondientes.

¿Qué pasó en los tres ataques relacionados?

El primer hecho en Chiapas ocurrió el 16 de agosto, alrededor de las 23:00 horas, en la colonia Vida Mejor. Una persona resultó herida por disparos de arma de fuego.

Posteriormente, el 6 de septiembre, alrededor de las 3:00 horas, se registró otra agresión en una cancha deportiva de la colonia 27 de Febrero. Un hombre y un menor de edad resultaron lesionados.

El tercer episodio ocurrió el 18 de septiembre en la colonia Las Granjas, donde tres hombres murieron y otras tres personas resultaron heridas. Entre los lesionados se encuentra un menor que recibió un disparo en la cabeza y cuyo estado de salud fue reportado como grave.

La Fiscalía sostiene que estos ataques no habrían tenido como objetivo a una persona específica, sino que formarían parte de acciones destinadas a generar temor y mantener el control de puntos de venta de droga.

Cateos permiten localizar motocicleta y arma

Como parte de las investigaciones se realizaron cateos en inmuebles vinculados con el caso. Las autoridades aseguraron la motocicleta presuntamente utilizada en los ataques, cascos y el arma de fuego que, de acuerdo con los análisis de la Fiscalía, estaría relacionada con los tres eventos.

Hasta el último reporte presentado por las autoridades, sumaban 15 personas detenidas, entre presuntos ejecutores, personas señaladas por realizar labores de vigilancia y otros posibles colaboradores.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar la responsabilidad individual de cada detenido y establecer si existen más personas relacionadas con la estructura investigada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.