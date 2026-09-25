Refuerzan seguridad en Mazatlán, Sinaloa: detienen a 8 y aseguran 19 armas, explosivos, fentanilo y más de 2 mil cartuchos

Detenidos durante operativos en Mazatlán. Foto Twitter @OHarfuch

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de ocho personas vinculadas con grupos delictivos, durante una serie de acciones que se realizaron en Mazatlán, Sinaloa, para combatir el crimen. Además de los arrestos, también se decomisaron armas, drogas y equipo táctico.

El saldo total de estas acciones fue: ocho personas y asegurar 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, continúa el reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en acciones operativas coordinadas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y autoridades estatales.

Se aseguraron:

8 detenidos

19 armas de… pic.twitter.com/xAgTgveTHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 25, 2026

Caen 8 personas durante operativos en Mazatlán, Sinaloa

Elementos de la SSPC fueron agredidos con armas de fuego durante un operativo en el poblado de El Quelite. Tras repeler el ataque, las autoridades detuvieron a 6 personas, incluyendo a Erik Samuel “N”, señalado como líder de una célula delictiva. También se decomisaron dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

Por otra parte, integrantes de la del Ejército Mexicano, Marina y la SSPC, detuvieron a una persona en las inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II y se aseguró un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

Finalmente, la SSPC detuvo en flagrancia a José Luis “N”, presunto miembro de un grupo criminal, a quien se le vincula con homicidios y delitos de alto impacto. En el lugar se aseguró un arma larga, un cargador y dosis de droga.

Otras acciones en Mazatlán, Sinaloa

En el poblado Veranos, elementos de Marina fueron agredidos con armas de fuego por civiles armados; se aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

con armas de fuego por civiles armados; se aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores. En el poblado Siqueros, personal de Marina, Defensa, GN y Policía Estatal localizó cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores durante recorridos terrestres de vigilancia.

mil 840 cartuchos y 20 cargadores durante recorridos terrestres de vigilancia. Personal de la SSPC también localizó en inmediaciones de El Quelite 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, los cuales fueron inhabilitados en el sitio.

de fabricación artesanal, los cuales fueron inhabilitados en el sitio. Personal de la SSPC, en coordinación con Defensa y Marina, aseguró 415 pastillas de fentanilo durante las acciones desplegadas en Mazatlán.

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