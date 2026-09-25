Ataque armado en Culiacán deja un muerto y 7 heridos, incluido el cantante de narcocorridos Víctor Valverde

Ataque armado en Culiacán. Foto: Uno TV

Un ataque armado dentro de un restaurante de Culiacán, Sinaloa, dejó una persona muerta y siete más heridas este jueves. Entre los lesionados se encuentra el cantante de narcocorridos Víctor Valverde, de 21 años.

La agresión ocurrió en el restaurante Tai Pak, ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales y residenciales de la capital sinaloense.

Ataque armado en restaurante de Culiacán

Tras el reporte de disparos, elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al establecimiento para atender a las víctimas y asegurar la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que integrantes del Grupo Interinstitucional localizaron a seis hombres y una mujer heridos, además de una persona que perdió la vida por impactos de arma de fuego.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de recibir el reporte de un hecho de inseguridad dentro de un establecimiento de comida en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, integrantes del Grupo Interinstitucional se desplegaron de inmediato. En… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 25, 2026

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de Culiacán para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre su estado de salud.

Cantante Víctor Valverde entre los heridos

De acuerdo con información preliminar, entre las personas lesionadas se encuentran Víctor Valverde, Ángel Fernando, Rubén Alberto, María Isabel, Edgar Yair y Luis Eliseo. Las edades de los heridos identificados van de los 21 a los 72 años. Sin embargo, la identidad de la séptima persona lesionada todavía no ha sido precisada. Por su parte, la identidad de la persona fallecida tampoco ha sido revelada.

Paramédicos trasladaron a Víctor Valverde, cantante de narcocorridos, junto con las demás víctimas para recibir atención médica. Sin embargo, hasta ahora, la autoridad estatal no ha dado a conocer un reporte oficial sobre su condición.

Investigan ataque armado en Culiacán

Posterior a su llegada a la zona, elementos de seguridad acordonaron y quedaron al resguardo para realizar las primeras diligencias.

Por ahora, la investigación continúa para establecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar cómo ocurrieron los hechos dentro del restaurante.

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