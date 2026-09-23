Fiscalía de Sinaloa ejecuta orden de aprehensión contra el “Dron” por homicidio del influencer César Gastélum

Foto: Fiscalía de Sinaloa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa cumplimentó en Puebla una orden de aprehensión contra Jesús Alberto “N”, alias el “Dron”, señalado como presunto responsable del homicidio del influencer César Gastélum, ocurrido en agosto pasado en Culiacán.

El imputado permanece recluido en Puebla, donde enfrenta diversos procesos penales derivados de un enfrentamiento armado registrado el pasado 26 de agosto en el municipio de San Andrés Cholula, en la que agredió a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la comunidad de San Antonio Cacalotepec.

Durante el operativo hubo un intercambio de disparos que concluyó con la detención de dos presuntos agresores y la muerte de otro hombre. Aunque desde entonces permanecía bajo custodia de las autoridades poblanas, este martes agentes ministeriales de Sinaloa ejecutaron la orden judicial por el asesinato de Gastélum.

De acuerdo con información ministerial, el presunto responsable continuará internado en un centro penitenciario de Puebla mientras avanzan los procedimientos legales que enfrenta en esa entidad por lo ocurrido en Cacalotepec.

Asimismo, las autoridades señalaron que el proceso iniciado en Sinaloa por homicidio se desarrollará inicialmente mediante una audiencia virtual, por lo que no será necesario su traslado inmediato. Sin embargo, una vez que lo determine la autoridad judicial correspondiente, podría ser llevado a territorio sinaloense para continuar con el proceso penal.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Sinaloa, Jesús Alberto “N”, conocido como el “Dron”, habría participado en el ataque armado que privó de la vida a César Gastélum. Además, es identificado por las autoridades con posibles vínculos a grupos del crimen organizado que operan en la capital sinaloense.

Gastélum fue asesinado la noche del 4 de agosto en el sector Tres Ríos, en Culiacán. El creador de contenido se encontraba afuera de un establecimiento de comida rápida cuando fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales.

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