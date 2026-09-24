Riña en penal de Mazatlán deja dos internos sin vida

En el penal de Mazatlán se desató una pelea. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Sinaloa, una riña registrada la mañana de este jueves al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, dejó como saldo dos personas privadas de la libertad sin vida.

¿Qué se sabe de la riña en el penal de Mazatlán?

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que los dos internos sostuvieron una discusión mientras se encontraban en el área de talleres del penal. Durante el enfrentamiento ambos resultaron lesionados y posteriormente perdieron la vida.

Tras lo ocurrido, autoridades del centro penitenciario notificaron de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que será la encargada de realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

La dependencia estatal informó que personal de Trabajo Social establecerá contacto con los familiares de los internos fallecidos para brindar acompañamiento durante los trámites correspondientes.

Asimismo, la administración del penal señaló que colaborará con las autoridades investigadoras y proporcionará la información requerida para esclarecer lo sucedido dentro del centro penitenciario. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las dos personas fallecidas ni mayores detalles sobre qué originó la discusión en el penal de Mazatlán, Sinaloa.

Violencia en Sinaloa incrementó en 2024

En 2024, con la detención del Ismael “Mayo” Zambada, líder del Cártel del Pacífico, la violencia se desató en diversas zonas de Sinaloa, en particular en Culiacán y poco a poco se extiende a Mazatlán.

Tras dos años y refuerzo de elementos de seguridad, la violencia en la entidad sigue sin disminuir.

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