Escuelas públicas en EE. UU. pierden alumnos y las redadas migratorias suman presión

La matrícula pública disminuye en gran parte del país. Foto: Envato

Las escuelas públicas de Estados Unidos atraviesan una caída sostenida de las matrículas que ha aumentado desde el comienzo de las redadas migratorias en 2025 de acuerdo con datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES).

Además, entre 2019 y 2024, 40 estados registraron descensos y perdieron en conjunto casi 1.5 millones de estudiantes.

El descenso ocurre después de años de menor natalidad y cambios en los movimientos de población. En determinados distritos, las familias inmigrantes también están modificando su relación con las escuelas.

¿Por qué están perdiendo estudiantes las escuelas públicas?

La matrícula en las escuelas públicas de Estados Unidos mantiene una tendencia La matrícula en las escuelas públicas de Estados Unidos mantiene una tendencia descendente que comenzó antes de las proyecciones actuales del NCES.

Según los datos del organismo, la matrícula alcanzó 50.8 millones de estudiantes en el otoño de 2019. Durante la pandemia de covid-19, cayó a 49.4 millones en los otoños de 2020 y 2021.

La cifra aumentó ligeramente en el otoño de 2022, cuando alcanzó 49.6 millones de estudiantes. El incremento incluyó una recuperación en las matrículas de preescolar, después de que ese nivel registrara la mayor disminución entre 2019 y 2020.

A partir de los datos de 2022, el NCES proyecta una reducción de la matrícula hasta 46.9 millones de estudiantes en 2031.

La tendencia también coincide con cambios recientes en la natalidad. En 2025, Estados Unidos registró 3 millones 606 mil 400 nacimientos, 1% menos que el año anterior, según datos provisionales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS).

Asimismo, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una menor llegada de inmigrantes ha contribuido a reducir el ingreso de nuevos estudiantes en determinados distritos. La migración internacional neta cayó de 2.7 millones de personas en 2024 a 1.3 millones en 2025. Ese cambio reduce una fuente de crecimiento poblacional para algunas comunidades escolares.

Además de los movimientos poblacionales entre países, el movimiento de familias entre estados también genera un impacto. Por ejemplo, California perdió 254 mil 332 residentes por migración interestatal entre 2023 y 2024, mientras Texas ganó 72 mil 680, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Estos desplazamientos pueden modificar la matrícula incluso cuando el número de niños en edad escolar no cambia al mismo ritmo. Las diferencias son especialmente visibles entre estados con costos de vivienda muy distintos.

La expansión de escuelas privadas, escuelas charter y educación en el hogar también ha cambiado dónde estudian algunos niños. Estos movimientos se aceleraron durante la pandemia y continuaron posteriormente con las redadas migratorias.

¿Cómo está afectando la aplicación de las leyes migratorias?

Una encuesta del Education Week Research Center encontró también que en los últimos dos años hubo un aumento en los reportes de ausencias vinculadas con la aplicación migratoria. La proporción pasó de 24% en otoño a aproximadamente 39% en primavera entre 2024 y 2025.

En los distritos urbanos, 59% de los educadores encuestados reportó una reducción de la asistencia durante la primavera. La proporción había sido 43% en otoño.

Una encuesta nacional de Conoce tus Opciones Escolares, programa de la National School Choice Awareness Foundation (NSCAF), muestra otra dimensión del fenómeno.

El estudio de 2025 incluyó a 559 padres, tutores y cuidadores hispanos de niños entre 5 y 18 años en Estados Unidos.

El 57% expresó preocupación por el entorno actual de las políticas migratorias en la vida cotidiana de sus familias.

Durante los 12 meses anteriores, 17% dijo haber evitado una actividad escolar por preocupaciones relacionadas con ese entorno migratorio.

Otro 14% afirmó que mantuvo a su hijo en casa durante ese periodo por las mismas preocupaciones.

¿Qué estados concentran las mayores pérdidas de matrícula?

Nueva York, California, Illinois y Michigan concentraron 738 mil estudiantes menos en 2024 que en 2019. Esos cuatro estados reunieron casi la mitad de la reducción nacional registrada durante ese periodo.

Nueva York, California e Illinois representaron por sí solos 44% de la disminución nacional entre 2019 y 2024. La magnitud refleja diferencias demográficas y movimientos de población.

Los casos recientes muestran cómo estas tendencias adquieren características distintas según cada comunidad. Los cambios en la llegada de inmigrantes tienen un peso particular en algunos distritos.

En Miami-Dade, la matrícula cayó 4% entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026, de 326 mil 279 a 313 mil 220 estudiantes.

La disminución fue especialmente marcada entre los estudiantes recién llegados. En la primera semana de 2024-2025 fueron registrados 7 mil 193, frente a 1 mil 847 en 2025-2026.

En Los Ángeles, la matrícula del distrito cayó 4% en 2025-2026, hasta 392 mil 654 estudiantes.

Texas también registró una reducción de matrícula durante 2025-2026. El descenso estatal fue de 1.4%, con una disminución de 2.3% entre estudiantes económicamente desfavorecidos.

Los estudiantes clasificados como bilingües emergentes disminuyeron 4.1%. El grupo hispano, que representa más de la mitad de la matrícula estatal, cayó 2.1% durante el mismo ciclo.

¿Qué consecuencias tiene la caída de matrícula?

Menos estudiantes también significa menos ingresos para algunos sistemas educativos. Un análisis de WestEd estimó que los estados podrían perder 11.5 mil millones de dólares anuales para 2030-2031 por la reducción de matrícula.

Los distritos deben ajustar sus presupuestos cuando disminuye el número de estudiantes. En algunos casos, esto puede traducirse en consolidaciones, cierres de planteles o cambios en la distribución de recursos.

Miami-Dade, por ejemplo, aprobó el cierre o consolidación de nueve escuelas después de revisar sus proyecciones de matrícula.

El impacto también puede extenderse a la planificación de docentes y programas especializados. Una matrícula menor cambia las necesidades de personal, transporte, alimentación y servicios educativos.

El escenario nacional, sin embargo, no es uniforme. Algunos estados han mantenido o aumentado su matrícula debido a los movimientos internos de población y otros factores.

La evidencia disponible apunta a una combinación de causas. La menor natalidad y los cambios migratorios explican buena parte de la tendencia, mientras la aplicación migratoria añade presión en determinados distritos de Estados Unidos y con mucha población inmigrante.

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