Estudiantes de Sinaloa pueden ahorrar 11.50 pesos por viaje con la Tarjeta Inteligente de identidad Estudiantil: ¿cómo obtenerla?

Descuento para estudiantes. Foto: Gobierno de Sinaloa.

El Gobierno de Sinaloa invita a los alumnos a tramitar la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIES) que ofrece una tarifa preferencial en el transporte público del estado.

¿Qué es la TIIES?

La Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil es un programa del Gobierno de Sinaloa que ofrece a los estudiantes una tarifa preferencial de 3.50 pesos en el transporte público.

De acuerdo con la información oficial, en Culiacán, la tarjeta inteligente puede utilizarse hasta seis veces en el camión, mientras que en otras entidades el número de usos puede ser de hasta cuatro, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Requisitos para tramitar la TIIES por primera vez

Para obtener la TIIES se necesita agendar una cita en la página http://tarjetainteligentesinaloa.org.mx; posteriormente se deben presentar los siguientes documentos.

Nivel básico

Constancia de preinscripción SEP (1ER grado)

Constancia de estudios actual (original)

Boleta del ciclo cursado

CURP impresa

Asistencia obligatoria para toma de foto

Menores deben ir con madre, padre o tutor

Nivel medio superior/superior

Constancia de estudios del semestre

Ficha de pago del semestre (original y sellada)

Identificación con foto

CURP impresa

Cita impresa

Asistencia obligatoria para toma de foto

Gobierno de Sinaloa busca entregar más tarjetas de descuento

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) de Sinaloa informó que busca alcanzar la meta de entregar 10 mil tarjetas durante lo que resta de este mes de octubre. Para lograr este objetivo ya está disponible la plataforma para solicitar la TIIES y agendar una cita.

También se está trabajando para instalar dos nuevos módulos de atención: uno estará en el Centro de Ciencias y otro en el Parque Juan S. Millán, antes Parque Revolución, en el centro de Culiacán.

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