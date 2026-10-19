¿Trampa con IA en examen docente? Maestras de Sinaloa denuncian irregularidades

En Sinaloa, maestras denunciaron presuntas irregularidades. Foto: Samuel Sánchez

Después de cinco años de presentar exámenes, acumular constancias de capacitación y cumplir con los requisitos para ingresar al sistema educativo público, Aralé Ramírez continúa sin conseguir una plaza como maestra de preescolar en Sinaloa.

Su situación refleja la inconformidad de un grupo de jóvenes docentes que este lunes salió a protestar para denunciar presuntas irregularidades en los procesos de contratación.

Manifestación en Culiacán

La manifestación se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), en Culiacán, donde las aspirantes exigieron conocer cómo se distribuyen las vacantes y bajo qué criterios se determina quiénes obtienen una oportunidad de trabajo frente a grupo.

Con pancartas que expresaban mensajes como “Mis títulos no son de adorno, quiero una plaza y un futuro” y “No más acomodados”, las manifestantes cuestionaron la transparencia de las evaluaciones y señalaron posibles prácticas que, a su consideración, generan desigualdad entre quienes compiten por un espacio dentro del magisterio.

Acusan uso de IA para mejorar resultados

Uno de los principales señalamientos está relacionado con la modalidad virtual de las evaluaciones.

Aralé Ramírez advirtió que realizar los exámenes por internet podría facilitar el uso de herramientas de inteligencia artificial para responder preguntas y obtener mejores calificaciones de manera indebida.

“Yo creo que cinco años (he) presentando el examen… El proceso siempre es estresante porque cada año piden más cosas, como hacer cursos extracurriculares. Eso yo creo que es un factor que nos limita porque muchas veces los cursos son comprados; muchas veces las mismas aspirantes meten cursos que no son fiables y les suma más puntos a otras compañeras que a otras que sí presentan cursos confiables. El examen no es presencial, es en línea y ése es un factor que también influye, porque ¿por qué no es presencial…? … Muchas veces se hace trampa, usan la inteligencia artificial, entonces son muchos factores que influyen a que no obtengamos plaza cada año, cada vez es más difícil”. Aralé.

La docente también cuestionó el sistema de puntuación por cursos extracurriculares, debido a que, según su testimonio, existen aspirantes que presentan constancias adquiridas mediante pagos o cuya autenticidad no estaría suficientemente garantizada.

La falta de plazas disponibles representa otro de los obstáculos denunciados.

Ramírez explicó que obtuvo un puntaje favorable en el proceso de admisión más reciente, pero no consiguió una contratación debido al reducido número de vacantes para educación preescolar.

De acuerdo con su testimonio, algunas aspirantes reciben ofertas para cubrir interinatos relacionados con becas comisión. Sin embargo, aseguró que estos empleos ofrecen remuneraciones reducidas y en ocasiones requieren trasladarse a comunidades alejadas, lo que representa gastos adicionales.

¿Trabajar en escuelas privadas es una opción?

La joven también señaló que trabajar en instituciones particulares no siempre representa una alternativa viable, debido a los bajos salarios y las extensas jornadas laborales que, según afirmó, enfrentan algunas docentes.

A esta situación se suma una contradicción que cuestionan las aspirantes: se les solicita experiencia profesional para mejorar sus posibilidades de contratación, pero la falta de oportunidades laborales les impide adquirirla.

Las inconformes aseguran que uno de los principales problemas es el desconocimiento del número de espacios que se liberan por jubilaciones, así como de las plazas que finalmente serán entregadas durante cada proceso de admisión.

Las manifestantes solicitaron una reunión con las autoridades educativas, principalmente con la secretaria de Educación en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, para exigir información detallada sobre las vacantes, los procedimientos de asignación y los mecanismos de supervisión utilizados para garantizar la autenticidad de las evaluaciones y la documentación presentada.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, algunas docentes consideran volver a participar en el examen del próximo año, aun cuando reconocen que cada nuevo intento representa más gastos, preparación e incertidumbre.

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