Feminicidios en Sinaloa aumentan 131%; suman 16 mujeres asesinadas en octubre

Van 16 mujeres asesinadas en octubre. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La violencia contra las mujeres mantiene encendidas las alertas en Sinaloa. Con el asesinato de dos mujeres registrado el lunes 19 de octubre en Mazatlán, la entidad acumula 16 víctimas durante los primeros 20 días del mes, en medio de un incremento del 131% en los feminicidios respecto al año anterior, de acuerdo con cifras expuestas por la diputada local Irma Guadalupe Moreno Ovalles.

Advierten sobre crímenes contra mujeres

Desde el Congreso del Estado, la legisladora advirtió sobre la gravedad de los crímenes cometidos contra mujeres y presentó un comparativo que refleja el aumento de este delito. Entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 39 feminicidios, mientras que durante el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 90 casos.

“Y es pues todavía impactante el que una mujer tenga que correr por las calles de Culiacán, tratando de salvar su vida. Lamentablemente no es un lecho ahí aislado. La violencia en contra de las mujeres en este estado va en aumento dolorosamente. Tenemos un incremento de 131% respecto del año pasado. De enero a septiembre de 2025, se registraron 39 feminicidios y en el mismo periodo de este año fueron 90 feminicidios. Como les comento, un incremento del 131%”, indicó la legisladora.

Uno de los aspectos señalados por la diputada fue la falta de coincidencia entre los registros de las instituciones encargadas de atender la violencia de género. Según expuso, la Fiscalía General del Estado reportaba 99 feminicidios hasta septiembre, mientras que la Secretaría de las Mujeres tenía un recuento no oficial de 108 casos, diferencias que generan cuestionamientos sobre la coordinación institucional y el seguimiento de estos delitos.

Entre los casos que han generado preocupación se encuentra el asesinato de Reina Guadalupe, una mujer que, de acuerdo con lo expuesto ante el Congreso, intentó escapar de un hombre armado que la perseguía por las calles de Culiacán el pasado fin de semana, pero finalmente fue alcanzada en un negocio y privada de la vida. El crimen fue mencionado como ejemplo de los riesgos que enfrentan las mujeres en espacios públicos.

Cuestionan clasificación de muertes violentas

La legisladora, también, cuestionó la clasificación de las muertes violentas de mujeres, debido a que algunos casos son investigados como homicidios dolosos y otros como feminicidios.

Esta diferencia resulta relevante para los registros oficiales, aunque no modifica el número de víctimas de violencia letal. Hasta el momento, no se ha establecido que los 16 asesinatos de mujeres reportados durante octubre hayan sido tipificados como feminicidios.

Ante este panorama, Moreno Ovalles solicitó al Gobierno de Sinaloa revisar las medidas de seguridad, fortalecer los mecanismos de prevención y establecer una mayor coordinación entre las dependencias responsables de proteger a las mujeres.

“La fiscalía del Estado reporta 99 feminicidios hasta septiembre y la secretaria de las mujeres, Brenda García Félix, tiene un registro no oficial de 108 casos. Y aquí viene también la pregunta, ¿Cómo es posible que, entre las mismas instituciones encargadas de garantizar la prevención, de garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, sean las mismas instituciones que ni siquiera están en coordinación en cifras mucho menos en estrategia?”, finalizó la diputada.

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