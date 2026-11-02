A un año del incendio en Waldo’s: ¿qué ha cambiado en la prevención de riesgos en Hermosillo?

Incendio en Waldo’s de Hermosillo. Foto: Cuartoscuro

Durante el primer aniversario del incendio en una sucursal de Waldo’s en Hermosillo, el gobernador, Alfonso Durazo, anunció una reforma para elevar a Protección Civil a rango constitucional en Sonora, para fortalecer al organismo con la intención de prevenir tragedias como la ocurrida hace un año.

Reforma eleva a rango constitucional el derecho a la protección civil en Sonora

El 1 de noviembre de 2025 ocurrió un incendio en un Waldo’s que dejó un saldo de 24 personas fallecidas. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el accidente habría sido provocado por una falla eléctrica en las instalaciones.

Ayer domingo, a un año de la tragedia, Alfonso Durazo informó mediante un mensaje en redes sociales que se aprobó una reforma en Sonora para elevar a rango constitucional el derecho humano a la protección civil.

El gobernador explicó que anteriormente, las funciones de Protección Civil estaban enfocadas a reaccionar a los accidentes y no a prevenirlos.

“Una tragedia de esta naturaleza exige revisar riesgos, fortalecer la prevención y avanzar en medidas de seguridadque disminuyan la posibilidad de que hechos semejantes vuelvan a repetirse”, dijo Durazo.

Crean el Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Sonora

La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de Sonora, también establece la creación del Instituto de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como organismo constitucional autónomo, con independencia técnica y de presupuesto.

El instituto estará conformado por un consejo ciudadano, un consejo técnico asesor integrado por especialistas, y un comisionado estatal. El titular será elegido mediante una convocatoria abierta a la ciudadanía que se dará a conocer en los próximos días.

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