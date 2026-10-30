Sonora y BCS amanecen con fuertes lluvias; arroyos crecidos arrastran autos e inundan colonias

Sectores quedaron destrozados por crecida de arroyos. Foto: X/@karlacordova15

Una fuerte tormenta sorprendió a Guaymas, Sonora, durante la madrugada de este viernes 30 de octubre y provocó afectaciones en calles, viviendas y vehículos, algunos de los cuales fueron arrastrados por la crecida de ríos y arroyos en distintas colonias. Baja California Sur también resultó afectado por fuertes lluvias, que provocaron inundaciones en Los Cabos.

En Guaymas, imágenes muestran la fuerza que alcanzaron las corrientes de agua, que convirtieron vialidades en ríos y obligaron a habitantes a pedir ayuda para salir de sus casas. La emergencia también llevó a las autoridades marítimas a reforzar la vigilancia ante el incremento del oleaje y las condiciones de riesgo en la zona costera.

Corrientes de agua arrastran autos e inundan colonias de Guaymas

Videos compartidos por habitantes muestran cómo el agua avanzó por calles de Guaymas y arrastró vehículos. En la colonia Las Palmas, el arroyo registró fuertes corrientes de agua pluvial, mientras que en otros sectores las inundaciones alcanzaron viviendas y dejaron calles bajo el agua.

🟤 FUERTES LLUVIAS EN GUAYMAS DEJAN UNA PERSONA SIN VIDA; REPORTAN MÁS DE 90 MILÍMETROS DE PRECIPITACIÓN#DESPIERTASONORA

Una intensa lluvia se registró la mañana de este viernes en Guaymas, Sonora, donde algunos sectores han acumulado más de 90 milímetros de precipitación.

La… pic.twitter.com/5FUtUlqxNc — DespiertaSonora (@DespiertaSonor1) October 30, 2026

En la avenida Abelardo L. Rodríguez, en la zona Centro, una mujer que intentaba cruzar la vialidad fue arrastrada por la corriente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

🌧️ La corriente arrastró a una mujer en plena avenida de #Guaymas



Las fuertes lluvias provocaron la acumulación de agua en la avenida Abelardo L. Rodríguez, en la zona Centro de #Guaymas, donde una mujer fue arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar la vialidad.



📹… pic.twitter.com/43lybM9gBr — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 30, 2026

Otras imágenes muestran a vecinos de la colonia Adolfo López Mateos solicitando auxilio ante el ingreso del agua a sus domicilios. Algunos habitantes reportaron que familias tuvieron que refugiarse en las partes altas de sus viviendas para ponerse a salvo.

Ciudadanos de Guaymas publican como se encuentran sus hogares por el paso de las lluvias de esta mañana, tristemente muchos se ven afectados en su patrimonio pic.twitter.com/3BWkahcxLu — Meganoticias Guaymas (@MeganoticiasGYM) October 30, 2026

De acuerdo con reportes preliminares, se esperaban alrededor de 40 milímetros de lluvia en un periodo de 12 horas; sin embargo, se registraron aproximadamente 120 milímetros en apenas 45 minutos. La zona sur del municipio fue una de las más afectadas por las inundaciones, el arrastre de vehículos y los daños en vialidades y casas.

#Guaymas

La intensa lluvia de este viernes en el puerto provoco inundaciones en algunos sectores.



Una desesperada vecina de la colonia Adolfo López Mateos así pidió auxilio ante el ingreso del agua a su domicilio. #lluvia #Vence #Sonora pic.twitter.com/Lp5ziwrKOE — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) October 30, 2026

Las lluvias también provocaron escurrimientos en los cerros de la carretera Guaymas-Empalme, donde se formaron cascadas que quedaron registradas en video.

Lluvias dejan una persona fallecida en Guaymas; activan Plan Marina

La tormenta también tuvo consecuencias mortales. Una persona perdió la vida luego de quedar atrapada dentro de su vehículo bajo un puente en el arroyo de Misión del Sol.

La alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, confirmó el fallecimiento y pidió a la población extremar precauciones ante las precipitaciones que continuaban en la región.

Esta mañana, Guaymas registró una lluvia atípica que superó ampliamente los pronósticos: se esperaban 40 milímetros en 12 horas, pero cayeron 120 milímetros en apenas 45 minutos, provocando afectaciones principalmente en la zona sur de la ciudad.



Lamentablemente, una persona… pic.twitter.com/nlx63tHwIk — DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ (@karlacordova15) October 30, 2026

Ante la emergencia, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina en su Fase de Auxilio y desplegó personal para apoyar a la población. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que se puso en marcha un operativo interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de Gobierno para atender los reportes, supervisar vialidades y dar seguimiento a las zonas afectadas.

Ante las lluvias registradas en Guaymas y Empalme, activamos un operativo interinstitucional para atender las afectaciones y garantizar la seguridad de las familias sonorenses.



En coordinación con los tres órdenes de gobierno, mantenemos desplegados equipos de trabajo para… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 30, 2026

Por su parte, la Capitanía de Puerto Regional cerró la navegación para embarcaciones menores debido a los fuertes vientos, las lluvias y el oleaje elevado.

⚠️ #OJO | Se DESBORDA mar en Guaymas, CIERRAN navegación a embarcaciones tras fuertes lluvias



De esta manera luce el malecón tras las precipitaciones registradas la madrugada de hoy en Sonora.



Ante los fuertes vientos, oleaje elevado y lluvias intensas, la Capitanía de Puerto… pic.twitter.com/3r2YskLJxm — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 30, 2026

El Ayuntamiento de Guaymas pidió a la población permanecer en casa, evitar traslados innecesarios y no intentar cruzar arroyos, corrientes de agua ni calles inundadas. Para reportar emergencias, indicó que está disponible el número 911.

Lluvias también provocan inundaciones en Los Cabos, Baja California Sur

Las precipitaciones intensas también afectaron Baja California Sur, particularmente el municipio de Los Cabos. En San José del Cabo se reportaron acumulados superiores a los 100 milímetros, además de inundaciones y corrientes que arrastraron vehículos.

Policía de #LosCabos intenta rescates de automovilistas este mediodía de viernes en medio de lluvias torrenciales en las zonas urbanas de #SanJosédelCabo. pic.twitter.com/KOO4ReINzc — Clima Sudcaliforniano (@ClimaSudCalifor) October 30, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran automóviles desplazados por el agua e incluso algunos que terminaron en el mar tras ser arrastrados por las corrientes.

🌧 Carros arrastrados al mar tras fuerte lluvia registrada hoy en San José del Cabo, Baja California Sur, con acumulados de 100,0 a 175,0 mm. pic.twitter.com/WmU1u19gT2 — MetMEX | Información Meteorológica y Sísmica (@metmex) October 30, 2026

Las lluvias también afectaron la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 6 del IMSS, en San José del Cabo. El director general del instituto, Zoé Robledo, informó que se evacuó a pacientes y personal, además de suspender los servicios de manera preventiva.

🚨 Las inundaciones por las fuertes lluvias en San José del Cabo, Baja California Sur, provocaron el ingreso de agua a la Unidad de Medicina Familiar No. 6 del IMSS, informó su director, Zoé Robledo.



El instituto activó protocolos de emergencia y evacuó a pacientes y… — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2026

Las autoridades mantienen las recomendaciones de evitar zonas inundadas y atender los avisos de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas.

Seguirán las lluvias en Sonora y Baja California Sur; frente frío afectará al norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que las lluvias continuarán en Sonora y Baja California Sur durante el fin de semana, mientras que un nuevo frente frío provocará precipitaciones más intensas en el noroeste y norte del país a partir del domingo 1 de noviembre.

Este es el pronóstico de lluvias para los próximos días:

Sábado 31 de octubre : lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Baja California y el noroeste de Sonora. Baja California Sur tendrá chubascos de 5 a 25 milímetros.

: lluvias fuertes de tendrá chubascos de 5 a 25 milímetros. Domingo 1 de noviembre : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Baja California y el noroeste y norte de Sonora; fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte de Baja California Sur.

: lluvias muy fuertes de en Baja California y el noroeste y norte de Sonora; en el norte de Baja California Sur. Lunes 2 de noviembre : lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California, Sonora y el norte de Baja California Sur .

: lluvias fuertes de . Martes 3 de noviembre: disminuirá la intensidad de las precipitaciones en el noroeste; se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

¿Qué estados tendrán lluvias en el resto de México?

Para el sábado 31 de octubre, el pronóstico también contempla:

Chubascos de 5 a 25 milímetros : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

El domingo y lunes se esperan chubascos en entidades del noreste, occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. Para el martes, las precipitaciones disminuirán en varias regiones, aunque continuarán en el noreste, centro y sur.

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