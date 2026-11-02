Bloquean el Desfile de Catrinas en Guadalajara tras cumplir más de un mes sin agua potable

Desfile de Catrinas y protesta. Foto: Uno TV

En modo de protesta por la falta de agua potable que padecen desde hace más de un mes, habitantes afectados bloquearon vialidades estratégicas en las inmediaciones de la estación Oblatos del Tren Ligero en Guadalajara, Jalisco, impidiendo el recorrido del tradicional Desfile de Catrinas de la zona oriente de la ciudad.

Las protestas se concentraron en el cruce de la avenida Javier Mina y la calle Padre Celestino Negrete, en la colonia San Felipe, donde los vecinos interrumpieron el tránsito vehicular y el paso de las actividades programadas durante la temporada.

Vecinos denuncian más de un mes sin agua en Guadalajara

Los manifestantes señalaron que el bloqueo buscaba llamar la atención sobre el desabasto de agua potable que enfrentan en sus hogares.

“Lo siento, perdón por el desfile, pero también discúlpenos y compréndanos a nosotros que tenemos más de un mes sin gota de agua”, expresó Leticia Hernández, una de las habitantes afectadas.

Ana Bautista, también participante de la protesta, explicó que su intención era ser escuchados: “No quisimos empañar ni quisimos hacer menos este evento, sino que también ser escuchados”.

Por su parte, las participantes del Desfile de Catrinas en Guadalajara expresaron su respaldo a los vecinos y aseguraron que también enfrentan problemas con el suministro, Maricela Núñez, caracterizada como catrina, señaló que su madre recibe agua con mal olor y lamentó que la solución no esté en sus manos.

Familias reportan gastos de hasta 6 mil pesos por el desabasto

Los colonos denunciaron que la compra continua de garrafones y pipas particulares para cubrir sus necesidades básicas ha afectado la economía de las familias.

María Morales, manifestante, aseguró que han gastado entre 5 y 6 mil pesos durante el mes y medio que llevan sin suministro.

“La llave usted le abre y está seca completamente”, denunció.

Leticia Hernández añadió que la situación también afecta a las personas adultas mayores, quienes deben trasladarse con baldes para conseguir agua.

Denuncian fallas en los tandeos del SIAPA

Los inconformes señalaron que el esquema de tandeos del SIAPA no está dando resultados y mantiene a cientos de familias sin suministro.

Braulio Ochoa, participante del bloqueo, explicó que pasan la mayor parte de la semana sin agua y que, cuando llega, la presión resulta insuficiente para que suba a los tinacos.

Indicó que en la protesta participaron vecinos de San Andrés, La Expenal, Oblatos, Blanco y Cuellar y La Loma, entre otras colonias ubicadas principalmente dentro de lo que el SIAPA denomina zona dos.

Desfile de Catrinas cambia de ruta por el bloqueo

Ante el bloqueo, el contingente de Catrinas tomó una ruta alterna y continúo con el evento. Por su parte, los manifestantes advirtieron que mantendrán las protestas y el cierre de vialidades de forma indefinida hasta que el suministro de agua se restablezca con normalidad en sus hogares.

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