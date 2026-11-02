¿Qué es la larva de gorgojo que afecta a aguacates mexicanos?

52 toneladas fueron quemadas por su presencia. Foto: Shutterstock

La detección de larvas de gorgojo en cargamentos de aguacate destinados a la exportación provocó la destrucción de 52 toneladas del fruto en Michoacán, como medida para evitar la propagación de la plaga.

De acuerdo con información de Reuters, las autoridades ambientales de Michoacán confirmaron la presencia del insecto este domingo; ante esto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) apoyó el descarte de los frutos como parte de las medidas sanitarias.

¿Qué es la larva del gorgojo?

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Los gorgojos son escarabajos pertenecientes a la familia Curculionidae, que reúne alrededor de 40 mil especies de distintos tamaños, colores y características, según información de Anticimex, empresa especializada en control de plagas y salud ambiental.

Son insectos fitófagos, es decir, se alimentan de materia vegetal, ya sea viva o muerta, una de sus características es que los ejemplares adultos tienen un aparato bucal masticador situado al final de una estructura alargada conocida como probóscide.

Las larvas de estos escarabajos tienen el cuerpo blanco o amarillento, la cabeza de color pardo y carecen de patas, por lo que se consideran ápodas. Además, cuentan con mandíbulas fuertes que les permiten excavar galerías en los vegetales de los que se alimentan.

El desarrollo de las larvas depende de la especie y de las condiciones ambientales, durante su crecimiento pasan por distintas fases de muda antes de llegar a la etapa de pupa.

De acuerdo con la información difundida por Reuters, el gorgojo detectado puede perforar las ramas y los troncos de los árboles de aguacate, así como la semilla que se encuentra dentro del fruto, lo que ocasiona daños a la cosecha.

La plaga también puede propagarse agresivamente dentro de un huerto y poner en riesgo los cultivos si no se controla. Por esta razón, los productores optaron por destruir los cargamentos sospechosos de contaminación.

“Los productores quieren evitar que sus cultivos se vean afectados por plagas”, declaró a Reuters Alejandro Méndez, ministro de Medio Ambiente de Michoacán.

El funcionario aseguró que los aguacates presuntamente contaminados no habían llegado al mercado: hasta el momento de la información reportada, las autoridades locales no habían proporcionado una estimación del impacto económico por la pérdida de las cosechas.

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