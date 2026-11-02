En Yucatán, a los muertos no sólo se les recuerda, se les espera

Paseo de las Ánimas. Foto: Uno TV

En Yucatán existe una creencia que pasa de generación en generación: durante estos días, las ánimas encuentran el camino para volver a casa.

Por eso se encienden velas, se prepara la comida que disfrutaban en vida y se coloca una mesa para recibirlas. Es el Janal Pixán, la “comida de las ánimas”, una tradición familiar que este fin de semana reunió a miles de personas en Mérida.

Más de 105 mil personas participan en el Paseo de las Ánimas

Más de 105 mil personas participaron en el Paseo de las Ánimas. Desde el Cementerio General, el contingente recorrió el antiguo camino hacia San Juan entre velas, flores y altares, representando simbólicamente el regreso de las ánimas al mundo de los vivos.

Para Fernando Canul, participante del paseo, esta actividad es una manera de mantener presente a quienes han fallecido:

“El día de hoy representamos con orgullo a quienes hoy ya no se encuentran con nosotros y este tipo de actividades fundamenta la razón de no poder olvidarlos por la creencia de que ellos aún continúan con nosotros específicamente en estos días”.

Desfile de Catrinas reúne a mil 500 participantes en Mérida

Mérida también abrió paso este fin de semana al Desfile de Catrinas, en el que participaron mil 500 personas y 45 contingentes.

El recorrido fue desde la Plaza Grande hasta La Plancha para mostrar otras formas y tradiciones de celebrar a la muerte, en una ciudad que cada día recibe a más personas de otros estados y países.

Litzy Nahual, participante del desfile, destacó la convivencia que surge de compartir distintas costumbres:

“A mí se me hace muy bonito que las costumbres vayan transformándose, algunas personas se pueden llegar a ofender de que ‘no, esto no es de aquí, es de otro lugar’, pero la verdad a mí me gusta que en sí se fomenta la convivencia y las tradiciones de México en general, entonces siento que es muy bonito”.

Familias llevan ofrendas al Altar Monumental de la Plaza Grande

En la Península de Yucatán, el Janal Pixán es una celebración milenaria. Este domingo, familias y visitantes comenzaron a llevar flores, velas, alimentos y recuerdos al Altar Monumental instalado en la Plaza Grande de Mérida.

Detrás de los grandes desfiles permanece la misma tradición que se vive dentro de las casas yucatecas: preparar el altar, encender una vela y colocar aquello que disfrutaban quienes ya no están.

Aquí la muerte no significa necesariamente ausencia. Durante el Janal Pixán, las familias preparan la casa y la mesa para volver a encontrarse, al menos desde la memoria, con quienes se adelantaron.

Porque en Yucatán, a quienes amamos no sólo se les recuerda, se les espera.

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