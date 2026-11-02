Las de hoy | 2 de noviembre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 2 de noviembre de 2026

El Universal: Clan Taddei también se despachó con 123 mdp en la elección judicial

La elección del Poder Judicial que impulsó el régimen de Morena fue aprovechada por el clan Taddei para llevarse más de 123 millones de pesos que le otorgaron Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en la compra de material electoral.

Reforma: Promueve gobierno a ¡huachicoleros!

Recomienda a agentes aduanales acusados por la FGR.

Milenio: INE solicita renuncia a otros 4 Taddeos con pasado morenista

Juan Vázquez, Pedro Chirinos, Sergio Uzeta y Jorge E. Moreno, adscritos a la Secretaría Ejecutiva, Prerrogativas, prensa y Servicio Profesional, señalados; la corrupción no inició con la exconsejera, reitera 4T.

La Jornada: Trampas, amenazas y manipulación sellan el supermartes de EU

El sufragio latino decidirá el futuro del país: ONG.

Excélsior: “El INE perdió contrapesos internos”

Impulsan saneamiento.

El Financiero: Confirma INEGI un crecimiento de 3.2% en el tercer trimestre

Servicios, motor del avance; ven PIB cercano a 2% este año.

El Economista: En septiembre subió 60.5% gasto en infraestructura, el mayor en 13 años

Inversión pública y privada, motores de la recuperación.

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