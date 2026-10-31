Nery Ruiz descarta renunciar al IEE Sonora tras petición del PRI y PAN

Nery Ruiz responde a petición de renuncia al IEE Sonora. FOTO: Especial

Nery Ruiz Arvizu, presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, descartó renunciar a su cargo luego de que representantes del PRI y PAN solicitaran su salida del organismo electoral.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del instituto, el funcionario aseguró que no existe ningún señalamiento concreto que justifique su separación del cargo. También negó irregularidades relacionadas con empresas proveedoras de material electoral.

El presidente del organismo electoral sostuvo que las solicitudes de renuncia no están acompañadas de señalamientos específicos que ameriten dejar sus funciones.

“Para que yo me deba separar del cargo no hay ningún señalamiento concreto, simplemente vinculan a las empresas”, expresó Nery Ruiz Arvizu ante medios de comunicación.

El funcionario respondió así a los representantes del PRI y PAN, quienes solicitaron que dejara la presidencia del instituto electoral de Sonora.

Niega conflicto de interés en contratos de material electoral

Respecto a las empresas proveedoras de material electoral, Ruiz Arvizu rechazó que existan irregularidades en los procesos de contratación del organismo.

Explicó que los procedimientos de licitación continúan realizándose mediante los mismos mecanismos utilizados por el instituto.

Además, aseguró que no existe conflicto de interés en las contrataciones relacionadas con los proveedores de material electoral.

ASF solicita documentación al organismo electoral de Sonora

En otro tema, el presidente del IEE Sonora informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó documentación al organismo electoral.

Precisó que esta solicitud forma parte de una investigación relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ruiz Arvizu también señaló que, hasta el momento, el organismo no ha recibido observaciones derivadas de las revisiones realizadas por la ASF.

Agregó que tampoco existen observaciones notificadas por el órgano interno de control del instituto.

De esta manera, el presidente del IEE Sonora mantuvo su postura de permanecer en el cargo frente a las solicitudes de renuncia presentadas por representantes del PRI y PAN.

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