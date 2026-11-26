Autoridades investigan ataque. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En estado delicado de salud se encuentra el vocalista de la agrupación musical Doble Blindaje, tras sufrir una agresión armada durante la noche del miércoles en Hermosillo, Sonora.

Reportan ataque contra vocalista de Doble Blindaje

El hecho violento se registró alrededor de las 21:00 horas sobre la calle República de Panamá, en la colonia Unión de Ladrilleros, donde la agrupación especializada en corridos amenizaba la inauguración de un establecimiento comercial.

Según información preliminar, dos individuos vestidos con prendas oscuras dispararon en repetidas ocasiones contra el intérprete, identificado como Francisco Javier “N”, de 23 años de edad.

El joven recibió al menos siete impactos de proyectil de arma de fuego, con lesiones en el cuello y el tórax, por lo que su condición de salud fue reportada como grave.

En un automóvil particular de color blanco, el cantante fue llevado al Hospital Infantil del Estado de Sonora, desde donde posteriormente fue trasladado al Hospital General del Estado para recibir atención médica.

Agresores huyeron; las autoridades realizan investigaciones

Tras perpetrar la agresión, los presuntos responsables huyeron a pie, mientras que agentes de distintas corporaciones de seguridad se movilizaron al sector para atender el reporte y recabar indicios.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del atentado, así como identificar y localizar a los responsables.

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