Comités piden intervención de Segob. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora solicitaron al Gobierno federal incorporar a la comunidad de Bacanuchi en los trabajos de remediación ambiental, así como establecer un mecanismo de coordinación entre las dependencias encargadas de atender los daños ocasionados por el derrame de Grupo México.

¿Qué se sabe del plan?

Lo anterior, tras una reunión sostenida el pasado lunes 23 de noviembre en el municipio de Aconchi con autoridades federales y estatales, donde se abordaron los avances y pendientes en materia de salud, agua y remediación de suelos.

Antonio Romo, integrante de los Comités de Cuenca, señaló que es necesario que la Secretaría de Gobernación (Segob) encabece los esfuerzos institucionales para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

“La primera es que el Gobierno federal impulse un mecanismo de coordinación y seguimiento encabezado por la Secretaría de Gobernación, con la participación de Semarnat, Profepa, Conagua, las autoridades de Salud, del gobierno de Sonora y los comités de cuenca. Necesitamos una instancia que pueda convocar a todas las dependencias, articular sus responsabilidades y dar seguimiento a los compromisos”, dijo Antonio Romo, representante de Comités de Cuenca.

Los integrantes de la agrupación señalaron que Bacanuchi quedó excluido de los trabajos de remediación de suelos, pese a los antecedentes de contaminación por metales pesados, y aseguraron que tanto el agua como el suelo poseen altas cantidades de mercurio.

Asimismo, solicitaron que el plan de remediación ambiental sea presentado en un lenguaje accesible para las comunidades, a fin de que sus habitantes conozcan los procedimientos, resultados y alcances de los trabajos.

Otra de las exigencias es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) establezca una ruta de trabajo clara, con acciones y plazos definidos, además de transparentar los resultados de los análisis de las seis plantas potabilizadoras para descartar la presencia de sustancias químicas que representen un riesgo para la población.

Los comités reiteraron la necesidad de instalar 37 plantas potabilizadoras en la región, al señalar que la Conagua continúa sin presentar avances concretos para garantizar el suministro de agua libre de metales pesados.

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