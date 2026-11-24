Foto: FGJE Sonora/Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga el hallazgo de cinco hombres sin vida dentro de una camioneta blindada en el municipio de Santa Ana, Sonora.

El vehículo, una camioneta RAM blanca sin placas presentaba impactos de arma de fuego. En el lugar también fueron localizados cuatro fusiles de asalto y diversos casquillos percutidos.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el reporte se recibió aproximadamente a las 10:01 horas de este lunes 23 de noviembre de 2026.

Foto: FGJE Sonora

¿Qué se sabe del hallazgo de cinco hombres asesinados en Santa Ana, Sonora?

La FGJES informó que los cinco cuerpos fueron encontrados al interior de la unidad y que las víctimas portaban chalecos antibalas.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, además de diversos casquillos percutidos.

La procedencia de la camioneta también forma parte de las investigaciones, debido a que circulaba sin placas de identificación y presentaba impactos de bala.

Personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realiza los trabajos para establecer la identidad de las víctimas y determinar cómo ocurrieron los hechos.

Investigan posible relación de las víctimas con el “Ponchis”

La Fiscalía señaló que el hallazgo ocurrió en una zona donde recientemente se han realizado operativos contra grupos criminales.

Entre los antecedentes se encuentra la neutralización de un hombre identificado como el “Meny”, así como la captura de cuatro personas, dos de las cuales ya fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el homicidio de un jefe de grupo de la AMIC.

Este último crimen ocurrió el 18 de junio de 2026 en Ímuris, Sonora.

La investigación también contempla la posible relación de los cinco hombres localizados sin vida con la estructura delictiva atribuida a Saúl Francisco “N”, alias el “Ponchis”, quien cuenta con una ficha de recompensa vigente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni establecido su participación en alguna organización criminal.

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