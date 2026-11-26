Omar González, exalcalde de Igualapa, sufre atentado. Foto: Pexels

El expresidente municipal de Igualapa, Guerrero, Omar González Álvarez, y actual aspirante del PRD a la alcaldía, habría sufrido un presunto atentado la tarde de este miércoles sobre el tramo carretero La Reforma-Igualapa. Durante el incidente, la camioneta en la que viajaba terminó volcada.

González Álvarez resultó con golpes y raspones

Alrededor de las 17:00 horas se alertó sobre una camioneta Toyota Tacoma negra, de modelo reciente, que quedó con las llantas hacia arriba sobre el camino artesanal de Tepatahuac.

De manera preliminar, trascendió que González Álvarez resultó con golpes y raspones. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si sus lesiones fueron consecuencia de una presunta agresión armada o de la volcadura.

¿Qué pasó con el exalcalde de Igualapa?

Una de las versiones señala que hombres armados habrían disparado contra la camioneta que conducía el exedil cuando circulaba por el tramo La Reforma-Igualapa.

Ante la presunta agresión, González Álvarez habría acelerado para intentar ponerse a salvo, pero perdió el control del vehículo y terminó volcado.

Posteriormente, el político acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, en Ometepec, donde fue valorado por un médico legista.

Hasta ahora tampoco se ha precisado si viajaba solo o acompañado al momento del incidente.

Despliegan operativo de seguridad tras incidente en Guerrero

Después de que se reportaron los hechos, en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en Ometepec, se desplegó un dispositivo de seguridad con elementos de la Policía Estatal, agentes ministeriales, militares y de la Guardia Nacional.

El exalcalde fue escoltado por distintas corporaciones hasta su domicilio, ubicado en el centro de Igualapa, donde permaneció bajo resguardo.

Pudo haber sido un accidente automovilístico

Aunque inicialmente se difundió la versión de un presunto ataque armado, otras versiones apuntaron a que pudo tratarse de un accidente automovilístico.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente cómo ocurrió el incidente, si hubo disparos ni cuál es el estado de salud del exedil.

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