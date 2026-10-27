Fiscalía de Sonora descarta denuncias contra Guadalupe Taddei

Taddei no enfrenta acusaciones en fiscalía del Sonora. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora descartó que existan denuncias o investigaciones en el ámbito local contra Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y expresidenta del organismo electoral estatal.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que la institución no cuenta con expedientes relacionados con Taddei y señaló que, por su anterior responsabilidad al frente de un organismo nacional, las autoridades federales tendrían que informar sobre una eventual investigación.

“En la Fiscalía de Sonora no tenemos ninguna denuncia”, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora

¿De qué señalamientos ha sido objeto Guadalupe Taddei?

Entre los señalamientos que se han realizado contra la exconsejera presidenta del INE se encuentran presuntos favoritismos hacia empresas contratistas y supuestas irregularidades relacionadas con el organigrama de la institución.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, ninguno de estos señalamientos ha derivado en una denuncia ante esa instancia estatal.

Salas Chávez precisó que la fiscalía local no tiene investigaciones abiertas contra Taddei Zavala, por lo que cualquier información sobre posibles indagatorias en el ámbito federal correspondería a las autoridades competentes.

Fiscalía señala competencia de autoridades federales

El fiscal explicó que la última responsabilidad de Taddei estuvo relacionada con un organismo electoral de alcance nacional, por lo que las autoridades federales serían las indicadas para informar sobre una eventual investigación.

“Entiendo que la última responsabilidad de esta dama era federal, en todo caso las autoridades federales tendrían que informar al respecto”, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal de Sonora.

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