¡Últimos días! Hermosillo ofrece 50% de descuento en multas de tránsito y 100% en recargos

Hermosillo condona el 100% de los recargos en multas de tránsito. Foto: Cuartoscuro

El Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, recordó a los automovilistas que el próximo 31 de octubre concluye la promoción para obtener 50% de descuento en multas de tránsito y 100% en recargos.

¿Cómo obtener los descuentos en multas de tránsito en Hermosillo?

La promoción comenzó el pasado 5 de octubre, en el marco del Día Internacional de la Educación Vial, y contempla los siguientes beneficios:

50% de descuento en el monto base de las multas de tránsito

en el monto base de las multas de tránsito 100% de descuento en los recargos acumulados

Los descuentos se aplican por número de matrícula o placa vehicular, por lo que es necesario liquidar todas las multas asociadas a ella para obtener el beneficio.

La reducción se aplica de manera automática en los distintos medios de pago habilitados para el programa.

Además, los automovilistas que tengan infracciones correspondientes a los últimos cinco años y a periodos anteriores pueden acceder a beneficios adicionales, aunque el anuncio municipal no especifica en qué consisten.

¿Dónde pagar las multas de tránsito en Hermosillo?

Las personas interesadas en regularizar sus adeudos pueden acudir a Tesorería Municipal para obtener información sobre los montos y las opciones de pago.

También pueden consultar las redes sociales oficiales de HermosilloGob y de la Tesorería Municipal de Hermosillo para conocer los detalles de la promoción.

El Ayuntamiento recomendó realizar el trámite antes del 31 de octubre, fecha en que concluye el programa de descuentos.

¿Por qué se lanzó la campaña de descuentos?

La iniciativa comenzó el 5 de octubre, fecha que el Ayuntamiento relacionó con el Día Internacional de la Educación Vial, para promover la responsabilidad de los automovilistas y el respeto a las normas de tránsito.

La campaña también busca fomentar la cultura vial, reducir los accidentes y sus consecuencias, así como destacar la responsabilidad individual y colectiva de quienes utilizan la vía pública.

Con el cierre de la promoción cada vez más cerca, el Gobierno municipal reiteró el llamado a los contribuyentes para aprovechar los descuentos.

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