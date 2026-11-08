Hombres armados interceptan al alcalde de Río Bravo; activan búsqueda

Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo. Foto: Daisy Herrera

La desaparición del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, activó un operativo de búsqueda en Zacatecas y San Luis Potosí, luego de que hombres armados presuntamente interceptaran las camionetas en las que viajaba con familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde del sábado 7 de noviembre, sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio zacatecano, cuando el presidente municipal se dirigía hacia Real de Catorce.

Varios de sus acompañantes habrían sido liberados y abandonados sobre la carretera. Después lograron llegar al municipio de Cedral, San Luis Potosí, donde solicitaron auxilio a las autoridades.

Autoridades de tres entidades en alerta tras desaparición de alcalde de Río Bravo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí confirmó que la Guardia Civil Estatal desplegó un operativo en la zona limítrofe y estableció coordinación con las corporaciones de Zacatecas para contribuir a la localización de las personas.

En Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia confirmó que mantiene comunicación con las autoridades potosinas. Su titular, Jesús Govea Orozco, señaló que todavía no contaba con información concluyente sobre el paradero del alcalde y que no podía descartarse una privación de la libertad.

Hasta la mañana de este domingo, no existe confirmación oficial de que Almaraz Maldonado hubiera sido localizado. Tampoco se han anunciado detenciones relacionadas con el caso.

El alcalde, militante del Partido Acción Nacional, llegó al cargo tras ganar las elecciones municipales de 2024. Su presunta privación de la libertad mantiene en alerta a las autoridades de tres entidades y coloca nuevamente la seguridad de los funcionarios municipales en el centro de la atención pública.

La búsqueda continúa y, por ahora, la principal certeza es que sus acompañantes lograron pedir ayuda, mientras el paradero del presidente municipal sigue sin esclarecerse.

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