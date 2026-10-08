Colectivos reconocen apertura en Tamaulipas para búsqueda de desaparecidos

Colectivos de búsqueda destacan diálogo con Américo Villarreal. FOTO: Especial

Representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas reconocieron la apertura del gobierno de Américo Villarreal Anaya para escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a temas pendientes.

Este miércoles, el gobernador se reunió durante la Mesa de Paz con 18 colectivos de búsqueda y personas independientes dedicadas a localizar a personas desaparecidas. Tras el encuentro en el C3, representantes señalaron que existe disposición para trabajar con recursos, especialistas y nuevas mesas de seguimiento.

Colectivos de búsqueda destacan diálogo con Américo Villarreal

Edith Pérez Rodríguez, de la asociación civil Voz y Dignidad por los Nuestros, consideró que la reunión permitió conocer directamente el trabajo que realiza el Gobierno del Estado.

“Creo que vamos bien, creo que esta charla con el gobernador nos da la certeza de que está trabajando y que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón”, expresó.

También señaló que existe el compromiso de proporcionar herramientas necesarias para avanzar en la identificación de personas desaparecidas.

Por su parte, Graciela Pérez Rodríguez, representante de Milynali Red, destacó la apertura mostrada durante la reunión.

“La apertura en este momento nos puede dar pie a que se queden muchas cosas establecidas y no se queden paradas para la próxima administración que venga”, señaló.

Agregó que el encuentro abordó necesidades generales y no casos particulares de algún colectivo.

“La reunión fue más generalizada, más como en beneficio de todos”, explicó.

Plantean mesas de trabajo y más herramientas para las búsquedas

María de los Ángeles Rodríguez García, del Colectivo Pirasol, destacó la propuesta de crear mesas de trabajo para mantener comunicación con las autoridades, recibir información y participar en la elaboración de propuestas, especialmente en materia de prevención.

Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con las capacidades de identificación humana y genética, personal especializado, búsqueda y exhumación, así como el fortalecimiento de la infraestructura forense.

Además, se planteó la construcción de un memorial para las personas desaparecidas en Ciudad Victoria y la instalación de mesas para revisar avances y asuntos pendientes.

Colectivos ya habían sostenido reuniones con el gobernador

El encuentro tiene como antecedente una reunión realizada en septiembre de 2025.

En esa ocasión, María Teresa Molina, representante de la Unión de Colectivos de Tamaulipas y de Buscando tus Pasos, destacó que Villarreal Anaya se reuniera directamente con las familias.

“Es el primer gobernador —hoy lo decimos— que está sentado aquí con las víctimas”, expresó entonces.

Silvia Salas Galindo, integrante de colectivos de búsqueda, también destacó en aquel encuentro la oportunidad de plantear directamente al mandatario las necesidades y preocupaciones de las familias.

De esa reunión surgieron acuerdos para incorporar representantes de los colectivos a las Mesas Ciudadanas de Seguridad y establecer mecanismos para identificar casos que requieran atención especializada.

En el encuentro de este miércoles, las representantes reconocieron la apertura al diálogo, pero también señalaron que continúan pendientes diferentes necesidades y que darán seguimiento a los compromisos establecidos.