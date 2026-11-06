A una semana de la violencia, vehículos calcinados siguen abandonados en la Matamoros-Reynosa 

Bloqueos en Matamoros dejaron vehículos calcinados. Foto: Daisy Herrera

A una semana de los bloqueos e incendios que paralizaron Matamoros, Tamaulipas, y sus carreteras, varios autobuses, tráileres y vehículos de carga calcinados permanecen abandonados sobre la carretera Matamoros-Reynosa, donde representan un riesgo para los automovilistas.

Durante la noche es muy complicado conducir

Aunque algunas unidades fueron desplazadas hacia el acotamiento, otras continúan sobre el trayecto. Durante la noche, la falta de visibilidad dificulta que los conductores adviertan los restos de los vehículos y puedan esquivarlos.

Los automotores forman parte de los daños que dejó la jornada violenta, en la que seis personas perdieron la vida, entre ellas Aranza, una niña de 7 años que murió por un impacto de bala. El origen del disparo y las posibles responsabilidades continúan bajo investigación.

Accidente dejó cuatro personas muertas en la carretera Matamoros-Reynosa

La violencia también tuvo consecuencias en la carretera. Uno de los autobuses incendiados quedó atravesado sobre la vialidad y, posteriormente, un automóvil en el que viajaba una familia se impactó contra la unidad.

El accidente dejó cuatro personas muertas y un menor sobreviviente, de acuerdo con la información proporcionada.

A una semana de los hechos, los restos de vehículos continúan en distintos puntos de la carretera, mientras las familias afectadas enfrentan las consecuencias de aquella jornada.

¿Quién debe retirar los vehículos calcinados?

El retiro de las unidades y la limpieza de la vía corresponden a las autoridades federales y a los responsables de la carretera, debido a que se trata de una vialidad federal, por lo que no es una atribución directa del Gobierno municipal.

Aunque algunos vehículos ya fueron retirados, otros permanecen en el trayecto. Así, pese a que la emergencia por los bloqueos e incendios concluyó, los restos de las unidades mantienen el riesgo para quienes circulan diariamente por la carretera Matamoros-Reynosa.

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