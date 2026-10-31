Investigan si bala disparada desde helicóptero de la Guardia Estatal mató a niña Estadounidense 

Tamaulipas investiga si disparo desde helicóptero Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La posible participación de un helicóptero de la Guardia Estatal de Tamaulipas en la muerte de una niña estadounidense de siete años, durante los hechos violentos del pasado 29 de octubre, ya es materia de investigación por parte de las autoridades estatales.

El Mandatario confirmó el deceso de la menor

El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que la menor murió por una herida de arma de fuego y que su madre también resultó lesionada. De acuerdo con la información preliminar, el disparo pudo provenir de una aeronave de la corporación estatal que participaba en las acciones de seguridad.

El mandatario aseguró que se investigará el origen del proyectil para determinar si existe responsabilidad de algún elemento de la Guardia Estatal.

“Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con las familias afectadas. Se actuará con apego a la ley, sin encubrir a nadie”, expresó.

Disparo ocurrió durante bloqueos en Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas confirmó que el disparo que causó la muerte de Aranza, una niña de 7 años, habría provenido de un helicóptero oficial de la Guardia Estatal, durante los hechos violentos registrados el 29 de octubre en el municipio de Matamoros. Sin embargo, el origen del proyectil y la identidad de quien realizó el disparo continúan bajo investigación.

La muerte de Aranza ocurrió durante una jornada de bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos en distintos puntos de Tamaulipas, luego de la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como presunto líder del Cártel del Golfo.

Las autoridades identificaron a Axel Alfredo “N” como integrante de la facción Ciclones, vinculada al Cártel del Golfo. Su captura fue realizada en el contexto de un operativo de fuerzas federales.

¿Qué dijo Américo Villarreal sobre la muerte de la niña?

El gobernador calificó como doloroso el fallecimiento de la menor y señaló que instruyó a las dependencias estatales para brindar atención y acompañamiento a las personas lesionadas y a las familias de las víctimas.

También sostuvo que las investigaciones deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió el disparo y si estuvo relacionado con las operaciones de seguridad realizadas durante esa jornada.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que el proyectil haya sido disparado desde el helicóptero de la Guardia Estatal.

Jornada violenta en Tamaulipas dejó seis personas fallecidas

Villarreal Anaya informó que los hechos del 29 de octubre dejaron seis personas muertas: cinco fallecieron en dos accidentes automovilísticos, luego de que vehículos particulares chocaran contra unidades incendiadas que obstruían las vialidades; la sexta víctima fue la niña de siete años.

Los bloqueos e incendios comenzaron después de un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, que derivó en la detención de un objetivo prioritario.

Como reacción al despliegue, se registraron obstrucciones e incendios de vehículos en carreteras y avenidas de al menos ocho municipios de Tamaulipas.

Refuerzan seguridad tras bloqueos e incendios en Tamaulipas

El gobernador informó que las unidades utilizadas para bloquear las vialidades fueron retiradas y que, al momento de su mensaje, las carreteras se encontraban transitables.

Para reforzar la seguridad en la entidad, se desplegaron 450 elementos y dos helicópteros del Ejército, además de las fuerzas federales y estatales que ya operaban en la región.

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