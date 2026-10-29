Buscan a tres hermanos desaparecidos en Tamaulipas; uno tiene 16 años

Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas

En Matamoros, Tamaulipas, se reportó la desaparición de tres hermanos, uno de ellos menor de edad.

¿Qué se sabe de los hermanos desaparecidos en Tamaulipas?

Las fichas de búsqueda fueron difundidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas. Los hermanos desaparecidos son Francisco Javier González Villanueva, Ángel Sinaí González Villanueva y Amauri González Villanueva.

Francisco Javier González Villanueva

Tiene 20 años, mide 1.76 metros y pesa 75 kilogramos. Es de tez blanca, frente mediana, cejas rectilíneas y gruesas, nariz y labios medianos, y pómulos centrados.



Como señas particulares, tiene varios tatuajes: el apellido Villanueva en el antebrazo derecho; una calavera en el dorso de la mano derecha; un osito en el brazo derecho; las letras SU en el pecho; el número 2003 en el cuello; el nombre Yamileth en el antebrazo izquierdo, y un alacrán en uno de los tobillos.



Fue visto por última vez en el municipio de Matamoros el 8 de octubre del presente año. Vestía pantalón de mezclilla deslavado, playera roja de manga larga y cuello redondo, tenis negros y gorra roja.

Ángel Sinaí González Villanueva

Tiene 18 años, mide 1.85 metros y pesa 95 kilogramos. Es de tez morena clara, frente grande, labios delgados y pómulos altos. Tiene barba y bigote escasos, de color natural.



Como seña particular, presenta una pequeña cicatriz horizontal debajo del ojo izquierdo.



Fue visto por última vez el 8 de octubre del presente año. Vestía pantalón de mezclilla negro y playera negra. La ficha también menciona tenis negros.

Amauri González Villanueva

Tiene 16 años y mide 1.70 metros. Es de tez blanca.



Entre sus señas particulares se encuentran un queloide en la frente, una cicatriz traumática en la nariz y otra en el codo.



Fue visto por última vez el 8 de octubre del presente año.

Si cuentas con información que contribuya a localizar a alguno de los hermanos, puedes comunicarte al 834 688 5075.

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