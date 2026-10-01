Américo Villarreal presentará balance de cuatro años de gobierno bajo el modelo de humanismo mexicano

Américo Villarreal presentará balance de su administración. Fotos: Gob.Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentará este jueves el balance de los primeros cuatro años de su administración, tras recorrer los 43 municipios del estado para revisar avances, necesidades y proyectos directamente en territorio.

El informe, denominado “Cuatro años transformando Tamaulipas”, destacará los resultados de un modelo de gobierno basado en el humanismo mexicano, que coloca a las personas y sus comunidades en el centro de las políticas públicas. Seguridad, salud, bienestar, infraestructura, inversión y desarrollo regional serán los ejes del reporte.

Entre los avances, el gobierno estatal subraya la reducción de la pobreza —de 26.8% en 2022 a 20.2% en 2024— y más de 242 mil personas que dejaron esa condición. En materia económica, Tamaulipas registró un crecimiento de 5.2% en el primer trimestre de 2026 y reporta 21 mil millones de pesos en obra pública, además de 168 proyectos privados por 20 mil 664 millones de dólares, asociados a más de 57 mil empleos.

Los ejes del balance de la administración

La seguridad será uno de los capítulos centrales, con énfasis en la coordinación con fuerzas federales, fortalecimiento de la Guardia Estatal y modernización de equipamiento, especialmente en la frontera y carreteras.

En salud, destaca la operación del Hospital General de Ciudad Madero, que atenderá a más de 538 mil personas sin seguridad social, y una inversión acumulada de 4 mil 300 millones de pesos en infraestructura hospitalaria.

El gobernador también expondrá los avances en proyectos estratégicos como el Puerto del Norte, el Puente Internacional III, el tren Saltillo–Nuevo Laredo, el Corredor del Golfo Norte y nuevas obras hidráulicas como el Acueducto Guadalupe Victoria II.

El encuentro servirá para delinear las prioridades rumbo a 2027, con una visión que, según el mandatario, busca que el desarrollo tenga como destinataria central a la sociedad tamaulipeca.

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