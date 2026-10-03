DIF Tamaulipas refrenda compromiso con la asistencia social a cuatro años de gobierno

María de Villarreal destacó el trabajo del DIF Tamaulipas. Foto: Especial

La presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, refrendó su compromiso de acompañar desde la asistencia social la transformación impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al cumplirse cuatro años del inicio de su gobierno.

Durante este periodo, señaló, el DIF Tamaulipas mantiene una coordinación con la política social estatal, con atención cercana a las familias y a los sectores que requieren mayor respaldo.

María de Villarreal reconoce a Mensajeros de Paz

La presidenta del DIF Tamaulipas reconoció el trabajo cotidiano de los Mensajeros de Paz y destacó la importancia de mantener el esfuerzo para fortalecer los programas y continuar recorriendo el territorio.

De acuerdo con autoridades, su presencia permite acercar servicios, detectar necesidades y mantener contacto directo con las comunidades.

María de Villarreal convocó a los Mensajeros de Paz a redoblar esfuerzos durante la siguiente etapa de la administración para continuar con las acciones de asistencia social.

Asimismo, señalaron que el trabajo del DIF Tamaulipas se mantiene articulado con la administración del gobernador Américo Villarreal en la ruta para:

Recuperar la vocación social de las instituciones

Mantener cercanía con la población

Hacer del servicio público una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las familias.

DIF Tamaulipas mantiene atención a familias

Desde el inicio de la administración, María de Villarreal ha acompañado la política social desde el Sistema DIF Tamaulipas, con atención a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Señalaron que los programas y acciones buscan que la transformación también llegue a los hogares y, particularmente, a quienes requieren respaldo de las instituciones.

La coordinación entre el Gobierno del Estado y el DIF busca mantener una atención directa a las personas y dar una dimensión humana a las políticas públicas.

A cuatro años del inicio de esta etapa, María de Villarreal ratificó que la tarea debe continuar con mayor intensidad, fortaleciendo programas, ampliando la capacidad de atención y manteniendo presencia en territorio.

Además, destacaron que el Sistema DIF Tamaulipas continuará trabajando con los Mensajeros de Paz y con quienes diariamente hacen posible la asistencia social en los municipios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.