Tamaulipas recibirá el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos

Tampico será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos. Foto: Especial

Tamaulipas recibirá del 26 al 29 de noviembre el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, una nueva plataforma que busca impulsar la comercialización turística y el Turismo Comunitario de los 177 destinos reconocidos en México.

La presentación estuvo encabezada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes informaron que el evento se realizará en Tampico.

¿Qué habrá en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos?

La secretaria de Turismo explicó que el encuentro representa una evolución del formato que anteriormente se realizaba como Feria o Tianguis de Pueblos Mágicos.

Ahora, el objetivo es reunir a prestadores de servicios, artesanos, cocineras tradicionales, guías y tour operadores para generar oportunidades de capacitación y negocios.

Más de 150 experiencias de Pueblos Mágicos ya reciben capacitación para fortalecer su oferta y establecer vínculos comerciales con compradores y operadores turísticos.

Además, se habilitará una plataforma digital y de negocios, cuyo registro comenzará el 26 de octubre. La herramienta permitirá consultar información de los destinos y generar citas comerciales.

De acuerdo con el gobernador, Américo Villarreal Anaya, el Encuentro representa una oportunidad para proyectar la oferta turística de Tamaulipas y mostrar las condiciones que ha construido la entidad para recibir visitantes y eventos de gran formato.

¿Cuántos compradores y visitantes esperan?

El encuentro contempla la participación de 200 compradores nacionales e internacionales provenientes de España, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Reino Unido.

También se prevén alrededor de 10 mil citas de negocio y networking, además de conferencias, paneles y talleres sobre Turismo Comunitario, comercialización, financiamiento, accesibilidad e infraestructura.

Américo Villarreal invitó a representantes de las 32 entidades del país a participar y aseguró que Tamaulipas está preparado para recibir a los visitantes.

“Invitar a todos nuestros amigos de nuestras entidades hermanas, las 32 entidades, y decirles que Tamaulipas los espera este noviembre con los brazos abiertos para esta convivencia de los Pueblos Mágicos”, Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

El gobernador informó que durante 2025 Tamaulipas recibió 17.4 millones de turistas, con una derrama económica superior a 16 mil millones de pesos. La respuesta del turismo, consideró, se debe a factores como:

Mejores condiciones de seguridad

Vialidades

Conectividad

Infraestructura hotelera

Oferta gastronómica

El evento tendrá entrada gratuita y se estima una asistencia de aproximadamente 15 mil personas por día, con una derrama económica de entre 60 y 70 millones de pesos.

Las actividades se realizarán en distintos espacios del Distrito de Exposiciones Tampico, alrededor de la Laguna del Carpintero.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, destacó que Tampico cuenta con infraestructura turística y hotelera, conectividad, gastronomía y servicios para recibir el Encuentro y brindar una experiencia cercana y hospitalaria a sus visitantes.

Buscan romper récord Guinness

Además, informaron que se dio a conocer la iniciativa para que Tula, Tamaulipas, busque establecer un Récord Guinness por la mayor concentración de personas portando simultáneamente la tradicional cuera tamaulipeca, con el propósito de proyectar uno de los principales símbolos de identidad cultural del estado.

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