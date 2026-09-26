Lluvias intensas causan inundaciones y avistan cocodrilos en Ciudad Madero

| 22:57 | Daisy Herrera | Uno TV

Autoridades pidieron a la población evitar zonas inundadas y reportar los avistamientos de cocodrilos.
Lluvias e inundaciones en Tamaulipas. Fotos: Cuartoscuro

Este viernes, las fuertes lluvias registradas en Ciudad Madero, Tamaulipas, provocaron inundaciones en viviendas y calles, derribaron la barda de una escuela y desplazaron cocodrilos hacia zonas habitadas, informaron autoridades locales.

Las precipitaciones, asociadas al ingreso de un frente frío en Texas, generaron afectaciones principalmente en zonas bajas del municipio. En la colonia Esfuerzo Nacional, el desbordamiento de un canal pluvial provocó que el agua ingresara a domicilios y dejara varias vialidades prácticamente intransitables.

Inundaciones afectan viviendas y calles de Ciudad Madero

En algunos domicilios, el nivel del agua alcanzó alrededor de 30 centímetros, mientras que en determinadas calles superó un metro de altura.

Por otra parte, la fuerza de la corriente también provocó el colapso de la barda de la primaria Francisco Nicodemo. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que la estructura cedió ante la presión del agua. Sin embargo, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el desplome de la barda.

Cocodrilos aparecen entre calles inundadas

Las inundaciones también generaron un riesgo adicional para los habitantes. Vecinos reportaron la presencia de cocodrilos desplazándose entre las calles anegadas. Uno de estos ejemplares fue captado en video mientras nadaba sobre la calle Matamoros, en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a la población evitar transitar por calles inundadas y extremar precauciones, debido al nivel del agua y la presencia de fauna silvestre.

Activan refugio y operativo de emergencia

El Ayuntamiento mantiene desplegados equipos de Protección Civil, Bomberos, Marina, Guardia Nacional y COMAPA Sur para atender las zonas afectadas.

Además, el Auditorio Américo Villarreal fue habilitado como refugio temporal y se dispusieron unidades para trasladar a personas que permanecen en sectores anegados.

Por ahora, las autoridades continúan con recorridos en las zonas bajas de Ciudad Madero mientras persisten las lluvias y se atienden los reportes de las familias afectadas.

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