Lluvias intensas causan inundaciones y avistan cocodrilos en Ciudad Madero

Lluvias e inundaciones en Tamaulipas. Fotos: Cuartoscuro

Este viernes, las fuertes lluvias registradas en Ciudad Madero, Tamaulipas, provocaron inundaciones en viviendas y calles, derribaron la barda de una escuela y desplazaron cocodrilos hacia zonas habitadas, informaron autoridades locales.

Las precipitaciones, asociadas al ingreso de un frente frío en Texas, generaron afectaciones principalmente en zonas bajas del municipio. En la colonia Esfuerzo Nacional, el desbordamiento de un canal pluvial provocó que el agua ingresara a domicilios y dejara varias vialidades prácticamente intransitables.

⛈️ SE DIVIERTEN CON LAS INTENSAS LLUVIAS DE CIUDAD MADERO ⛈️



¡Al mal tiempo, buena cara! Algunos habitantes toman de la mejor manera las condiciones climatológicas adversas que se registraron hoy en la zona sur de Tamaulipas. pic.twitter.com/QKXcVmWzIW — Hora Cero Web (@horaceroweb) September 26, 2026

Inundaciones afectan viviendas y calles de Ciudad Madero

En algunos domicilios, el nivel del agua alcanzó alrededor de 30 centímetros, mientras que en determinadas calles superó un metro de altura.

Por otra parte, la fuerza de la corriente también provocó el colapso de la barda de la primaria Francisco Nicodemo. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que la estructura cedió ante la presión del agua. Sin embargo, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por el desplome de la barda.

🌧️🌊👉 #ATENCION | Cae barda de primaria Francisco Nicodemo de la colonia Esfuerzo Obrero en #CiudadMadero durante las fuertes lluvias que se registraron hoy en la zona sur de #Tamaulipas. pic.twitter.com/YKCCdvFn2j — Mundo Tamaulipas (@MundoTamaulipas) September 25, 2026

Cocodrilos aparecen entre calles inundadas

Las inundaciones también generaron un riesgo adicional para los habitantes. Vecinos reportaron la presencia de cocodrilos desplazándose entre las calles anegadas. Uno de estos ejemplares fue captado en video mientras nadaba sobre la calle Matamoros, en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional.

Ante esta situación, las autoridades pidieron a la población evitar transitar por calles inundadas y extremar precauciones, debido al nivel del agua y la presencia de fauna silvestre.

Activan refugio y operativo de emergencia

El Ayuntamiento mantiene desplegados equipos de Protección Civil, Bomberos, Marina, Guardia Nacional y COMAPA Sur para atender las zonas afectadas.

Además, el Auditorio Américo Villarreal fue habilitado como refugio temporal y se dispusieron unidades para trasladar a personas que permanecen en sectores anegados.

Por ahora, las autoridades continúan con recorridos en las zonas bajas de Ciudad Madero mientras persisten las lluvias y se atienden los reportes de las familias afectadas.

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