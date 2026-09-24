CFE anuncia cortes de luz en Tamaulipas hoy 24 de septiembre; checa zonas y horarios afectados
CFE realiza trabajos de mantenimiento en dos municipios de Tamaulipas, por ello, hay cortes de luz.
En Tamaulipas se realizarán cortes temporales de energía eléctrica en los municipios de Soto la Marina y Nuevo Morelos debido a trabajos de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A continuación, te decimos cuáles serán las zonas afectadas y los horarios de suspensión.
Soto la Marina
En Soto la Marina, el corte de electricidad se realizará por trabajos de mantenimiento y está programado de las 11:00 a las 18:00 horas. Las zonas que tendrán afectaciones son:
- Carretera Soto la Marina–La Pesca
- Vista Hermosa
- La Pesca
- Ejido Benito Juárez
- Ejido Enramadas
- Ejido Guayabas
- Ejido La Laguna
- Ejido Las Tunas
- Ejido Santa Isabel
- Ejido Santa Rosa
- Ejido Socialista
- Ejido Verde Chico
- Ejido Verde Grande
- La Herradura T
- La Parra
- Ejido El Carrizo
- Ejido Santo Domingo
“Invitamos a las familias y comercios de las zonas señaladas a tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones en sus actividades. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración”, añadió el Gobierno de Soto la Marina.
Nuevo Morelos
En Nuevo Morelos, Tamaulipas, la suspensión del suministro eléctrico comenzó a las 9:45 horas y concluirá a las 17:45 horas. Las zonas contempladas en los trabajos son:
- Cabecera de Nuevo Morelos
- Ejido Tanzapán
- La Reforma
- Francisco Villa
- Lienzo Charro
- Santa Cruz del Toro
- Cruz Grande
- Las Huertas
- Las Huellas
“Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y considerar sus actividades durante el periodo señalado”, indicó el Ayuntamiento de Nuevo Morelos.
La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas también recordó a la ciudadanía sobre los trabajos de mantenimiento que realizará la CFE.
“Este jueves 24 de septiembre, la CFE Nacional realizará trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en varias zonas”.
- Ojo, los trabajos de CFE solamente son este jueves 24 de septiembre.
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