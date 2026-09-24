CFE anuncia cortes de luz en Tamaulipas hoy 24 de septiembre; checa zonas y horarios afectados

En Tamaulipas hay corte de luz en varias zonas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tamaulipas se realizarán cortes temporales de energía eléctrica en los municipios de Soto la Marina y Nuevo Morelos debido a trabajos de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A continuación, te decimos cuáles serán las zonas afectadas y los horarios de suspensión.

Soto la Marina

En Soto la Marina, el corte de electricidad se realizará por trabajos de mantenimiento y está programado de las 11:00 a las 18:00 horas. Las zonas que tendrán afectaciones son:

Carretera Soto la Marina–La Pesca

Vista Hermosa

La Pesca

Ejido Benito Juárez

Ejido Enramadas

Ejido Guayabas

Ejido La Laguna

Ejido Las Tunas

Ejido Santa Isabel

Ejido Santa Rosa

Ejido Socialista

Ejido Verde Chico

Ejido Verde Grande

La Herradura T

La Parra

Ejido El Carrizo

Ejido Santo Domingo

“Invitamos a las familias y comercios de las zonas señaladas a tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones en sus actividades. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración”, añadió el Gobierno de Soto la Marina.

Foto: Facebook Gobierno de Soto la Marina

Nuevo Morelos

En Nuevo Morelos, Tamaulipas, la suspensión del suministro eléctrico comenzó a las 9:45 horas y concluirá a las 17:45 horas. Las zonas contempladas en los trabajos son:

Cabecera de Nuevo Morelos

Ejido Tanzapán

La Reforma

Francisco Villa

Lienzo Charro

Santa Cruz del Toro

Cruz Grande

Las Huertas

Las Huellas

“Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y considerar sus actividades durante el periodo señalado”, indicó el Ayuntamiento de Nuevo Morelos.

Foto: Facebook Ayuntamiento de Nuevo Morelos

La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas también recordó a la ciudadanía sobre los trabajos de mantenimiento que realizará la CFE.

“Este jueves 24 de septiembre, la CFE Nacional realizará trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, por lo que se suspenderá temporalmente el suministro eléctrico en varias zonas”.

Ojo, los trabajos de CFE solamente son este jueves 24 de septiembre.

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