Trabajadores del IMSS piden cuentas sobre las 12 medidas para el Seguro Social

Manifestantes del IMSS. Foto: Rocío Ireta

Un día después de marchar al Zócalo y entregar una carta en el Senado, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a pedir una respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera de la resistencia, entregaron el tercer escrito para conocer cómo se aplicarán las 12 medidas anunciadas para el Seguro Social y qué recursos recibirá cada centro de trabajo.

Piden detallar personal y equipo para las unidades del IMSS

Hermes Marrón Rodríguez, médico jubilado del IMSS, explicó que los trabajadores buscan conocer cuántas contrataciones y equipos se destinarán a cada unidad.

“Los trabajadores queremos saber, por centro de trabajo, por hospital, por clínica, por guardería, cuántos trabajadores, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos equipos van a llegar.”

Anunciaron que el 25 de febrero harán un balance para revisar si los recursos prometidos llegaron y están en operación. También señalaron que las jornadas para reducir el rezago de cirugías ya aumentaron la carga de trabajo en algunas unidades.

Trabajadores piden revisar la calidad de la atención

Jesús Ernesto Vargas Guerrero, oficial de tesorería del módulo central del IMSS, destacó la responsabilidad del personal en la atención a los derechohabientes.

“Aquí en el Instituto no hacemos tuercas, no hacemos material, aquí atendemos vidas humanas.”

Además, pidió que se realicen encuestas entre quienes reciben atención para evaluar la calidad del servicio.

“Que empiece a dar encuestas a los derechohabientes y vamos a ver si realmente se está dando un servicio de calidad.”

Mantienen demanda de aumento salarial del 10%

El movimiento mantiene su exigencia de un aumento del 10% al sueldo tabular, así como la petición de revisar el régimen de jubilaciones y pensiones.

Los trabajadores también reiteraron su denuncia por presuntos actos de intimidación. Anunciaron una concentración para respaldar a Erika Paola Cureño Vilchis, quien está citada por el área de Relaciones Laborales del IMSS este viernes a las 12 del día, en sus oficinas de la calle Pestalozzi.

Anuncian asamblea y movilización en Puebla

Como parte de sus próximas actividades, recordaron que realizarán una asamblea el 21 de noviembre y una movilización el 22, ambas en Puebla.

Los trabajadores también informaron que ya se presentó una denuncia formal por los hechos violentos del lunes en la sede sindical de Puebla.

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