Balacera interrumpe desfile. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Momentos de pánico se vivieron en Veracruz durante el desfile del 20 de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana tras registrarse una balacera que dejó, de acuerdo con autoridades, dos personas detenidas y una fallecida.

Fue en el municipio de Carlos A. Carrillo, Veracruz, donde se vivieron los momentos tensos.

Balacera detiene evento de la Revolución Mexicana en Veracruz

A través de un video que circula en redes sociales, los padres de familia, estudiantes y docentes se encontraban al interior de lo que parece ser un campo deportivo cuando las detonaciones al exterior sembraron el terror.

“Que nadie salga, que se cierren los portones. Cierren todas las puertas, que nadie salga y que guarden la calma”. Se escucha en el sonido del recinto.

Desde las gradas comenzaron a bajar los asistentes al evento para colocarse a la mitad del campo deportivo.

Enfrentamiento entre policías y delincuentes desató la balacera

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz informó que los policías realizaban trabajos de campo y gabinete para recabar información sobre un inmueble que presuntamente era utilizado como casa de seguridad.

Mientras los agentes desarrollaban estas labores, personas armadas dispararon contra ellos, por lo que los elementos estatales repelieron la agresión y desplegaron un operativo en la zona.

Dos detenidos, un muerto y armas fue el saldo del operativo

La Secretaría de Seguridad Pública informó que el enfrentamiento dejó como saldo un hombre fallecido y dos personas detenidas, aunque la dependencia no proporcionó detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Durante el operativo, los agentes también aseguraron armas de fuego y equipo táctico.

De acuerdo con la autoridad, los dos hombres detenidos, las armas de fuego y el equipo táctico asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Hasta el momento, la dependencia no informó cuántas armas fueron aseguradas ni precisó qué tipo de equipo táctico fue localizado durante el operativo.

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