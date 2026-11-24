Grupo MAS realizará mantenimiento en pozo de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El servicio de agua potable tendrá baja presión o falta de suministro en tres zonas de Veracruz este miércoles 25 de noviembre, debido a trabajos de mantenimiento que realizará personal técnico de Grupo MAS en el pozo que las abastece.

¿Qué colonias de Veracruz tendrán baja presión o falta de agua?

Grupo MAS informó que los trabajos de mantenimiento en el pozo afectarán el suministro en los siguientes lugares:

Fraccionamiento La Herradura

Unidad Habitacional Real de Pinos

Colonia Proletariado

El organismo explicó que las labores forman parte de su programa de mantenimiento a las redes de agua potable y tienen como objetivo realizar trabajos técnicos en el pozo que abastece a estas zonas.

¿A qué hora suspenderán el agua este miércoles 25 de noviembre?

La suspensión de la producción de agua potable comenzará a las 9:00 de la mañana y está prevista hasta las 12:00 del día.

Ante esta situación, Grupo MAS recomendó a los habitantes de las tres zonas almacenar agua con anticipación y administrar sus reservas durante el tiempo que duren los trabajos.

¿Dónde puedo solicitar información o apoyo?

La empresa también puso a disposición de los usuarios su línea de atención telefónica y WhatsApp 22 9454 6550, donde podrán solicitar apoyo mediante pipas en caso de requerirlo.

Para obtener más información, los usuarios pueden consultar las redes sociales y la página oficial de Grupo MAS: www.grupomasagua.com.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.