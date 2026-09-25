Recién nacido queda bajo cuidado de su tía tras intervención de Prodennay en Yucatán

Entregan a menor a familiares en Yucatán. Foto: Kattia Espinosa

Un recién nacido que permanecía hospitalizado en Mérida, Yucatán, fue reintegrado a su familia y quedó bajo el cuidado de una tía materna, luego de la intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay).

Prodennay interviene y entrega a recién nacido a su tía materna

De acuerdo con el DIF Yucatán, el bebé ingresó al Hospital Regional No. 12 del IMSS después de un parto imprevisto ocurrido en un domicilio, bajo condiciones deficientes de higiene y con riesgos médicos que requirieron atención especializada, entre ellos posible sepsis y alteraciones metabólicas.

El hospital notificó el caso a la Prodennay y posteriormente informó sobre la ausencia de la madre, por lo que la Procuraduría abrió un expediente para investigar las condiciones en las que se encontraba el recién nacido y determinar una alternativa segura para su cuidado.

Durante las diligencias fue localizada una tía materna, quien manifestó su disposición para hacerse cargo del bebé y continuar con el seguimiento de sus atenciones médicas.

¿Qué pasó con el recién nacido en Yucatán?

La Prodennay realizó un estudio del entorno social de la familiar y determinó que su domicilio constituye una red viable y segura para el cuidado del recién nacido.

Por ello, la autoridad estableció que el bebé no se encuentra en situación de abandono, debido a que existe una integrante de su familia con las condiciones y disposición para asumir su cuidado.

En coordinación con el IMSS, el DIF Yucatán concretó la integración del recién nacido con su tía materna.

Las autoridades hicieron además un llamado a evitar la difusión de datos personales, imágenes o información que permita identificar al bebé y pueda vulnerar sus derechos.

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