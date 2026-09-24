Buscan a Fernanda con drones y binomios caninos en montes de Yucatán

Fernanda Monserrat Perera Nah, de 24 años, desapareció el pasado 19 de agosto en Maxcanú, Yucatán, y desde entonces su familia, autoridades, colectivos y habitantes de la zona mantienen las labores para localizarla.

Las búsquedas se han concentrado en brechas, caminos secundarios y zonas de monte de difícil acceso. En los recorridos también se han utilizado drones y binomios caninos, aunque hasta ahora no se ha informado sobre resultados positivos.

Búsqueda de Fernanda continúa en Maxcanú, Yucatán

En un operativo reciente participaron 43 elementos de corporaciones estatales y municipales, así como bomberos y personal especializado.

También fueron desplegados drones y tres binomios caninos para revisar diferentes puntos de la zona. A las labores se sumaron voluntarios que conocen el terreno y que participaron en recorridos por áreas de difícil acceso.

Neysi Nah, madre de Fernanda Monserrat, hizo un llamado a su hija para que regrese o se comunique con su familia.

“Si me estás viendo Fernanda, sabes que te extrañamos y te queremos volver a ver”, expresó.

También señaló que el hijo de la joven pregunta por ella y ha resentido su ausencia.

Colectivo asegura que mantendrá las labores de búsqueda

Marisela Orozco, presidenta del colectivo Más Fuertes Que Nunca, señaló que las labores continuarán con la esperanza de localizar a Fernanda con vida.

“La búsqueda no va a parar, la búsqueda va a continuar hasta que la encontremos”, afirmó.

Explicó que uno de los recorridos se realizó en un terreno complicado, con monte alto, tupido y peligroso para caminar.

Pese a las condiciones, aseguró que continuarán ingresando a este tipo de zonas como parte de los trabajos para encontrar a la joven.

Investigan otro caso relacionado con Maxcanú

La desaparición de Fernanda Monserrat Perera Nah es investigada de manera paralela a otro hecho ocurrido en el mismo municipio.

Carlos Catzín Kumul, de 31 años y expareja de Fernanda, desapareció tres días antes que ella. Fue localizado sin vida el 10 de septiembre en una brecha de Maxcanú.

A más de un mes de la desaparición de Fernanda, las labores de búsqueda se mantienen y podrían extenderse hacia otros puntos de Maxcanú y sus alrededores.

Su familia y los colectivos que participan en los recorridos mantienen la esperanza de localizarla con vida.

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