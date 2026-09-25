Localizan en Mérida a Diego Meza, desaparecido desde el 20 de septiembre

Diego Meza fue localizado en Mérida, Yucatán. Foto: Uno TV

Diego Meza, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de septiembre, fue localizado en Mérida, Yucatán, luego de las acciones de búsqueda realizadas por el colectivo de madres buscadoras “Más Fuertes que Nunca”.

Madre pidió ayuda para encontrarlo

La búsqueda comenzó después de que Lore García, madre de Diego, solicitara apoyo desde Guanajuato para localizar a su hijo.

Ante la petición, el colectivo “Más Fuertes que Nunca”, encabezado por Maricela Orozco Montalvo, se movilizó en la capital yucateca para realizar acciones de búsqueda.

Confirman localización de Diego Meza

Tras las labores realizadas en Mérida, el joven fue ubicado y posteriormente se informó a su familia que Diego Meza había sido localizado.

El caso generó la movilización de integrantes del colectivo y de personas que se sumaron a la difusión de la búsqueda en Yucatán, con el objetivo de ayudar a encontrar al joven.

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