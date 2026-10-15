Detectan presencia de ameba común en 6 lagos artificiales de Mérida; parques siguen abiertos

Foto: AFP

Tras el caso de la Plaza La Isla, en septiembre, Servicios de Salud de Yucatán analizaron nueve cuerpos de agua en Mérida, emitiendo medidas preventivas, sin alerta general, tras la detección de la ameba Naegleria en seis lagos privados.

Asimismo, la ameba hallada en los lagos sería la Naegleria spp, un género amplio que vive de forma común en agua dulce y templada, sin confirmarse que se trate de la Naegleria fowleri, la “ameba comecerebros”, que es extremadamente rara.

🚨 Detectan ameba peligrosa en seis lagos de Mérida, Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán detectó la presencia de Naegleria fowleri “ameba comecerebro” en seis de nueve cuerpos de agua artificiales analizados en Mérida. La vigilancia se intensificó tras la muerte de un… pic.twitter.com/q4kKwngvWo — Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) October 15, 2026

¿Qué lagos de Mérida tienen amebas?

Este miércoles, el Gobierno de Yucatán informó que Salud suspendió el contacto con el agua de seis lagos privados de Mérida, destacando que la infección por esta ameba solo ocurre si el agua entra por la nariz, como en una inmersión, sin contagiarse entre personas ni por tomar agua.

Asimismo, al no estar destinados a la natación los cuerpos de agua contaminados, los parques y plazas operan con normalidad, suspendiéndose únicamente el contacto con el líquido. Se trata de:

Dieron positivo : Lago de Plaza La Isla Lagos (2) principales de Cabo Norte Lago del Centenario Lago de La Plancha Humedal del Parque Ecológico del Poniente

: Dieron negativo : Lago central de Cabo Norte Acuaparque Animaya

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En el Centenario y el Parque Ecológico del Poniente, el Ayuntamiento ya acordonó, colocó señalización y realiza saneamiento.

Mientras que las autoridades estatales destacaron que las 361 personas en seguimiento tras el caso de Plaza La Isla concluyeron vigilancia sin enfermar.

“Después del caso de infección por ameba Naegleria, reforzamos nuestra vigilancia sanitaria y realizamos estudios en nueve cuerpos de agua artificiales; los resultados identificaron presencia de Naegleria en seis de ellos… para protección, a todos y todas, el acceso a estos seis sitios queda clausurado de manera temporal” Alberto Alcocer / secretario de Salud, Yucatán

Por último, el gobierno resaltó que la vigilancia continuará en otros cuerpos de agua artificiales de la capital yucateca y cada sitio que resulte positivo deberá permanecer sin contacto con el agua hasta concluir las medidas sanitarias correspondientes.

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