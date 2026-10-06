Jueza frena proyecto “Las Dunas” en Chuburná; concede suspensión definitiva

El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva contra las autorizaciones otorgadas al proyecto inmobiliario “Las Dunas”, ubicado en Chuburná Puerto.

La medida se otorgó dentro del juicio de amparo promovido por habitantes de la comunidad, con acompañamiento de Kanan Derechos Humanos. Con la resolución, las licencias de construcción, uso de suelo y urbanización concedidas a Auralux Representaciones permanecerán sin efecto mientras se resuelve el juicio.

Suspensión definitiva mantiene frenado el proyecto “Las Dunas”

La resolución permite mantener detenidos los efectos de las autorizaciones impugnadas mientras continúa el proceso judicial.

Miguel Anguas, integrante del Colectivo Kanan Derechos Humanos, explicó que la medida también podría impedir que las obras se reactiven en caso de que se retire la clausura que actualmente mantiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Aunque ahorita ya está clausurada por Profepa, también podemos accionarla, para que si el día de mañana la Profepa decide quitar esa clausura, con la suspensión podamos evitar la continuidad de la construcción del proyecto”, señaló.

Otro punto de la resolución es que la comunidad no tendrá que presentar una fianza o garantía económica para mantener vigente la medida cautelar.

Proyecto contempla 14 torres y 138 departamentos en Chuburná

El proyecto inmobiliario “Las Dunas” contempla la construcción de 14 torres y 138 departamentos en Chuburná Puerto.

Desde hace meses, habitantes de la zona han realizado manifestaciones y promovido recursos legales con el objetivo de proteger el ecosistema costero.

Anguas señaló que parte de la población ha expresado preocupación por el crecimiento de desarrollos inmobiliarios en Yucatán y por la participación de las comunidades en este tipo de decisiones.

“Creo que la población se está dando cuenta que una decisión de hace cinco o diez años de autorizar múltiples desarrollos inmobiliarios en Yucatán ha provocado que de repente esto ya se convierta en una plancha de calor insoportable y ahora cada vez es más delicado que se tome estas decisiones sin la opinión de la gente”, declaró.

Suspensión no significa la cancelación de “Las Dunas”

La suspensión definitiva no representa la cancelación del proyecto inmobiliario.

La resolución mantiene detenidos los efectos de las licencias y autorizaciones impugnadas mientras continúa el juicio de amparo y se emite una resolución de fondo.

Por ahora, el proceso judicial sobre el futuro del proyecto “Las Dunas” en Chuburná Puerto permanece abierto.