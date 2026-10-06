Descartan nuevos casos de “ameba comecerebros” en Yucatán; 360 personas están fuera de peligro

Lago donde detectaron la ameba. Foto: Kattia Espinosa

Las 360 personas en Yucatán que permanecían bajo vigilancia médica tras estar expuestas al lago artificial donde fue detectada la llamada “ameba comecerebros” ya fueron descartadas como posibles casos y se encuentran fuera de peligro.

Descartan nuevos casos de “ameba comecerebros” en Yucatán

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alcocer Gamboa informó este martes, durante la conferencia matutina del gobernador Joaquín Díaz Mena, que concluyó el periodo de observación sin que se detectaran nuevas infecciones por Naegleria fowleri.

La vigilancia epidemiológica comenzó después de que un hombre de 34 años falleciera por meningoencefalitis amebiana primaria. Posteriormente, estudios confirmaron la presencia del microorganismo en un lago artificial ubicado en una plaza comercial de Mérida, donde la víctima había realizado actividades acuáticas.

Tras varias semanas de seguimiento, las autoridades sanitarias descartaron contagios entre las personas potencialmente expuestas.

El lago permanece cerrado y sujeto a medidas de saneamiento, mientras continúan acciones preventivas de vigilancia en otros cuerpos de agua del estado.

Las autoridades mantienen además análisis preventivos en otros cuerpos de agua de Yucatán y esperan resultados que deberían de llegar esta semana, indicó el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán.

Además se creó una Comisión Especial de Vigilancia, donde también participan investigadores, para poder realizar el saneamiento correcto de los cuerpos de agua.

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