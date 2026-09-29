VIDEOS: primeros efectos de Polo antes de tocar tierra en Baja California Sur y Sonora

VIDEOS: primeros efectos de Polo. Foto: Cuartoscuro/Getty

El huracán Polo ya genera sus primeros efectos en territorio mexicano, pese a que todavía no toca tierra. El sistema mantiene su avance hacia Baja California Sur, donde se reportan fuertes lluvias, viento, oleaje elevado y afectaciones en zonas costeras. De acuerdo con la Semar, Polo tocaría tierra entre las 21:00 y las 22:00 horas de este lunes 28 de septiembre.

En Sonora, habitantes de Guaymas captaron la formación de una tromba marina, mientras autoridades mantienen medidas preventivas ante el avance del fenómeno meteorológico.

Y en Puerto San Carlos, en Comondú, Baja California Sur, ya la fuerte lluvia provoca inundaciones.



La población debe extremar precauciones y evitar transitar por zonas donde se registre acumulación de agua. #Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes pic.twitter.com/5ok9S7Y42K — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 28, 2026

Comondú resiente los primeros efectos de Polo

En Baja California Sur, habitantes de la zona centro de Puerto San Carlos, municipio de Comondú, reportan los primeros efectos asociados al huracán Polo. De acuerdo con la información proporcionada, alrededor de 400 personas que se encontraban en zonas de riesgo fueron trasladadas a refugios en Ciudad Constitución.

Las condiciones meteorológicas incluyen fuertes vientos, lluvias y oleaje elevado, con previsión de que estos efectos se intensifiquen conforme Polo se acerque a la entidad.

#Reportando 🌀 | La zona centro de Pto. San Carlos bajo el embate del #HuracánPolo en #BCS. 🔴



⚠️⛈️ En #Comondú, ~400 personas en áreas de riesgo han sido trasladadas a refugios en Cd. Constitución. Viento, lluvia y fuerte oleaje se intensificarán en los próximos minutos. pic.twitter.com/r8Mny7d4sp — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 28, 2026

Tromba marina se forma en Guaymas, Sonora

Habitantes de Guaymas, Sonora, captaron en video la formación de una tromba marina frente a las costas del municipio, mientras autoridades mantienen vigilancia por las condiciones meteorológicas asociadas al avance de Polo.

Inicia espectacular el Huracán Polo en San Carlos Sonora México pic.twitter.com/feVlG87zSu — El Viejón de San Carlos (@elviejonsc) September 28, 2026

El fenómeno fue observado por residentes de la zona y quedó registrado desde diferentes puntos, en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. Ante la presencia de la tromba marina, Protección Civil pidió evitar actividades en el mar y zonas de playa, así como mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Polo tocaría tierra entre las 21:00 y 22:00 horas en BCS

La Semar informó que el huracán Polo, categoría 3, se localiza a 147 kilómetros al noroeste de Puerto Cortés, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 222 km/h. El sistema se desplaza al noreste a 19 km/h y se prevé que toque tierra entre las 21:00 y 22:00 horas en las inmediaciones de Las Barrancas, Baja California Sur, como huracán categoría 2.

Se esperan lluvias fuertes, tormentas eléctricas y oleaje de 10 a 12 pies en la costa suroccidental de Baja California Sur, además de acumulados de 250 a 300 milímetros en 48 horas. La Semar pidió extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y cauces, alejarse de la costa y no cruzar ríos o arroyos.

#MarinaTeInforma



El huracán “Polo” Cat. 3 se localiza a 147 km al noroeste de Puerto Cortés, B.C.S., con vientos de 185 km/h y rachas de 222 km/h. Se desplaza al noreste a 19 km/h y se prevé toque tierra entre 21:00 y 22:00 h en inmediaciones de Las Barrancas, B.C.S., como… pic.twitter.com/e9mPNIbmLh — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 29, 2026

Fuerte oleaje rompe bordo de contención en Puerto San Carlos

El fuerte oleaje provocado por Polo ocasionó la ruptura de un bordo de contención en Puerto San Carlos, Baja California Sur. Cuerpos de emergencia mantienen vigilancia en la zona ante el riesgo de inundaciones y por el incremento de las condiciones adversas asociadas al huracán. Las autoridades han recomendado a la población mantenerse en sitios seguros y atender las indicaciones de Protección Civil.

El centro del #Huracán #Polo se localiza a 95 km al nor-noroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur y a 205 km al sur-suroeste de Santa Rosalía, #BajaCaliforniaSur. Mas información ⬇️ pic.twitter.com/5JWuC0vkbJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Polo impactaría esta noche en Baja California Sur

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo mantiene la categoría 3 y se prevé que impacte durante la noche la porción central de Baja California Sur. A las 18:00 horas, el centro del huracán se ubicó a 95 kilómetros al nor-noroeste de Cabo San Lázaro y a 205 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía. En ese momento, Polo presentaba vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h.

El huracán 'Polo' provocó la ruptura de un bordo de contención en Puerto San Carlos, Baja California Sur, debido al fuerte oleaje registrado en la zona. Cuerpos de emergencia mantienen vigilancia ante el riesgo de inundaciones. pic.twitter.com/igRCxZlh0L — DK 1250 (@dk1250) September 28, 2026

¿Cuándo llegaría Polo a Sonora?

Después de su paso por Baja California Sur, el pronóstico de trayectoria indica que Polo continuará desplazándose hacia el noreste, rumbo a Sonora, mientras se espera un gradual debilitamiento de su intensidad. La Conagua prevé lluvias torrenciales en Baja California Sur y en la costa y sur de Sonora, además de oleaje de hasta 10 metros en las costas de Baja California Sur.

Por ello, las autoridades mantienen vigilancia en las zonas que podrían resultar afectadas y recomiendan consultar las actualizaciones oficiales sobre la trayectoria e intensidad del huracán.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.