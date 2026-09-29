Nombran a Manuel Cota coordinador de la transformación en BCS

Cota Cárdenas fue designado en Baja California Sur.

Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue anunciado como Coordinador Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur.

La designación se realizó este 28 de septiembre en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte del proceso rumbo a las elecciones de 2027. La aspirante de Morena, Milena Quiroga, no estuvo presente durante el anuncio.

Presentamos a Manuel Alejandro Cota Cárdenas, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. pic.twitter.com/qCh9KBAydZ — Morena (@PartidoMorenaMx) September 29, 2026

Manuel Cota llama a la unidad tras designación en Baja California Sur

Durante su mensaje, Manuel Cota habló sobre la unidad dentro del movimiento y sostuvo que ésta no debe entenderse como subordinación entre sus integrantes.

“No entiendo la unidad como subordinación o silencio, la entiendo como la capacidad de escucharnos y respetarnos para trabajar por un propósito común”.

Milena Quiroga se retiró del World Trade Center después de conocer los resultados de la encuesta interna y antes de que se hiciera público el nombramiento de Cota.

La ausencia de Quiroga durante el anuncio también fue reportada tras la reunión privada en la que los aspirantes fueron informados sobre los resultados del proceso.

Ariadna Montiel pide mantener la unidad rumbo a 2027

Ante el resultado del proceso en Baja California Sur, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, reiteró el llamado a mantener la unidad entre quienes participaron.

“Nuestro movimiento necesita ser muy fuerte y necesitamos estar unidos porque el adversario quiere todo el tiempo manchar a nuestro movimiento”, señaló.

La dirigencia nacional de Morena ha realizado durante este 28 de septiembre distintos anuncios de coordinaciones estatales vinculados con el proceso electoral de 2027.

El nombramiento de Manuel Cota coloca a un diputado perteneciente a la bancada del PVEM al frente de la coordinación en Baja California Sur. Su designación fue dada a conocer después del proceso de encuestas entre los perfiles participantes.

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