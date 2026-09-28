Personal médico denuncia crisis sanitaria en Hospital General de Fresnillo, Zacatecas

Hospital General de Fresnillo. Foto: Omar Hernández

Personal médico del Hospital General de Fresnillo, (HGF) en Zacatecas denunció una crisis de salubridad interna que compromete el desarrollo de sus actividades diarias, que tiene que ver con inodoros clausurados y mingitorios fuera de servicio.

Denuncian crisis de salubridad en el Hospital General de Fresnillo, Zacatecas

Los sanitarios de uso exclusivo para el personal médico, de enfermería y administrativo ha dejado a decenas de trabajadores sin acceso a servicios básicos de higiene durante jornadas que superan las 12 horas continuas.

Según los denunciantes, la inoperatividad de estas áreas no sólo interrumpe la dinámica operativa de la institución, sino que expone a los empleados a riesgos sanitarios al no contar con instalaciones dignas dentro de su centro de trabajo.

La situación expone una problemática que, según el personal, deriva de las fallas hidráulicas y de la falta de mantenimiento de la red sanitaria.

Las instalaciones quedaron completamente inhabilitadas sin que hasta el momento existan alternativas operativas dentro del área reservada para el personal.

Ante la falta de espacio para atender necesidades fisiológicas elementales, los trabajadores exigen la intervención directa de las autoridades de salud.

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