Trasladan a El Altiplano a los ahijados y al escolta de Carlos Manzo

Trasladan a ahijados y escolta de Carlos Manzo. Foto: Uno TV

Dos personas señaladas como ahijados de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, y un antiguo escolta del funcionario fueron trasladados este lunes al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, El Altiplano, en el Estado de México, de acuerdo con información reportada desde Michoacán.

El traslado se realizó por vía terrestre con apoyo de personal de Seguridad Penitenciaria de Protección Federal, como parte de las investigaciones que se mantienen en curso. Los tres permanecían recluidos en distintos centros penitenciarios de Michoacán.

Trasladan a El Altiplano a señalados en caso Carlos Manzo

Christian Martín N., alias “El Vikingo”, se encontraba en el Centro Penitenciario de Uruapan. Su hermano, Alexis Jesús N., conocido como “El Brilloso”, estaba recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, en Charo. El tercer trasladado es Alejandro N., alias “El Macas”, quien anteriormente se desempeñó como escolta de Carlos Manzo.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Uno TV, “El Brilloso” y “El Vikingo” son señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Qué se señala contra “El Vikingo” y “El Brilloso”?

Según las investigaciones referidas, “El Brilloso” habría sido quien presuntamente filtraba información relacionada con el dispositivo de seguridad de Carlos Manzo a una célula encabezada por Jorge Armando N., alias “El Licenciado”.

Por su parte, las autoridades señalan a “El Vikingo” por su presunta participación en el cobro de piso a aguacateros y comerciantes de la región. Las mismas fuentes indican que el presunto delincuente aplicaba represalias contra quienes se negaban a pagar.

En cuanto a “El Macas”, además de su pasado como escolta del exalcalde, las fuentes consultadas señalan una relación familiar con “El Brilloso” y “El Vikingo”.

De esta manera, el traslado a El Altiplano ocurre mientras continúan las investigaciones para determinar la posible responsabilidad de los tres detenidos en los hechos bajo indagatoria.

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