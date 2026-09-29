Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones el 1 de octubre: ¿cómo recibir 9 mil 582 pesos al mes?
El programa está destinado a capacitar a los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.
Si tienes entre 18 y 29 años, y no trabajas ni estudias, es el momento para inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir capacitación y recibir 9 mil pesos mensuales, pues este 1 de octubre abrirá postulaciones.
Con este programa no solo recibirás formación laboral durante 12 meses, sino que también contarás con cobertura médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
¿Cómo me inscribo a Jóvenes Construyendo el Futuro?
Como ya mencionamos, este jueves 1 de octubre se abre un nuevo periodo de postulaciones para que elijas entre las opciones laborales con las que cuenta el programa y puedas aplicar para participar.
Con ello, recibirás capacitación durante un año, además de un apoyo de 9 mil 582 pesos mensuales, seguridad social y constancia de participación, con lo que después podrás buscar trabajo fijo.
Para formar parte, lo primero que tienes que hacer es registrarte como aprendiz, ingresando a la página oficial del programa, para después dar clic en el botón que dice “Registro de aprendiz”.
Luego tienes que completar tu información y confirmar tus datos generales, añadiendo tu localización colocando con el cursor la ubicación exacta de tu domicilio. Además, subir una fotografía conforme las instrucciones de la plataforma y descargar la carta compromiso.
Ahora sí, una vez que completaste el primer paso, viene el del 1 de octubre, que es elegir dónde quieres recibir tu capacitación, con las opciones que aparecerán en la plataforma, una vez que se abra el periodo de postulaciones.
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