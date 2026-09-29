Jóvenes Construyendo el Futuro abre postulaciones el 1 de octubre: ¿cómo recibir 9 mil 582 pesos al mes?

Foto: Getty Images

Si tienes entre 18 y 29 años, y no trabajas ni estudias, es el momento para inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro y recibir capacitación y recibir 9 mil pesos mensuales, pues este 1 de octubre abrirá postulaciones.

Con este programa no solo recibirás formación laboral durante 12 meses, sino que también contarás con cobertura médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

☝🏻 Registrarse es el primer paso para comenzar a construir tu futuro. 🥳 #jovenesconstruyendoelfuturo #elfuturoesjoven pic.twitter.com/71esekAkN1 — Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) September 25, 2026

¿Cómo me inscribo a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Como ya mencionamos, este jueves 1 de octubre se abre un nuevo periodo de postulaciones para que elijas entre las opciones laborales con las que cuenta el programa y puedas aplicar para participar.

Con ello, recibirás capacitación durante un año, además de un apoyo de 9 mil 582 pesos mensuales, seguridad social y constancia de participación, con lo que después podrás buscar trabajo fijo.

Para formar parte, lo primero que tienes que hacer es registrarte como aprendiz, ingresando a la página oficial del programa, para después dar clic en el botón que dice “Registro de aprendiz”.

Luego tienes que completar tu información y confirmar tus datos generales, añadiendo tu localización colocando con el cursor la ubicación exacta de tu domicilio. Además, subir una fotografía conforme las instrucciones de la plataforma y descargar la carta compromiso.

Ahora sí, una vez que completaste el primer paso, viene el del 1 de octubre, que es elegir dónde quieres recibir tu capacitación, con las opciones que aparecerán en la plataforma, una vez que se abra el periodo de postulaciones.

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