Trabajadores toman el área de quirófanos del Hospital General del ISSSTE en Zacatecas por falta de pagos 

Toman quirófanos del ISSSTE en Zacatecas por falta de pago. Foto: Omar Hernández

Personal médico y administrativo del Hospital General Número 1 del ISSSTE en Zacatecas tomó el área de quirófanos para exigir el pago de salarios atrasados, que, según los trabajadores, acumulan entre dos y cinco quincenas.

¿Por qué protestan los trabajadores del ISSSTE en Zacatecas?

La protesta se realizó ante la falta de respuesta de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los empleados señalaron que el retraso en sus salarios afecta a personal médico, de enfermería y administrativo. Además, denunciaron carencias de equipo y materiales necesarios para atender a los pacientes.

Raúl Pérez, trabajador del hospital, describió las condiciones en las que realizan sus actividades:

“No tenemos camillas, no sillas; nos faltan muchos insumos para poder trabajar bien y darle un buen servicio al derechohabiente”.

Los manifestantes afirmaron que la falta de recursos materiales limita su capacidad para desempeñar sus funciones y brindar atención a los usuarios del hospital.

Personal suplente denuncia salarios bajos y falta de prestaciones

Los trabajadores también señalaron que el personal suplente de enfermería y del área administrativa enfrenta condiciones laborales que consideran precarias.

De acuerdo con sus testimonios, algunos empleados reciben ingresos por debajo del salario mínimo, carecen de seguridad social y no cuentan con las prestaciones de ley.

Estas condiciones se suman al adeudo salarial que motivó la movilización en el Hospital General Número 1 del ISSSTE en Zacatecas.

¿Se suspendió la atención médica en el hospital?

La toma del área de quirófanos dificultó la jornada y limitó la capacidad de atención del hospital. Sin embargo, los trabajadores indicaron que el servicio de urgencias no se suspendió y continuó brindándose a los pacientes.

Tras entablar diálogo con las autoridades, el personal liberó temporalmente el área, aunque advirtió que la medida no representa el fin de sus protestas.

Trabajadores del ISSSTE advierten posible paro definitivo

Los manifestantes señalaron que, si no reciben una respuesta y el pago completo de sus adeudos, contemplan una suspensión total y definitiva de labores.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla una fecha límite para el pago ni un compromiso oficial de las autoridades del ISSSTE para resolver los adeudos.

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