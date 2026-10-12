IMSS Zacatecas: trabajadores toman sindicato por bajos salarios y desabasto médico

Trabajadores del IMSS tomaron las instalaciones del sindicato. Foto: Omar Hernández

Al no contar con el respaldo de la dirigencia para defender sus derechos laborales, los trabajadores de diversos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas tomaron, este lunes, las instalaciones de la sede local del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Rechazan aumento del 2.9%

La protesta se realiza en rechazo al incremento salarial del 2.9% asignado al sueldo tabular y para exigir un abasto suficiente de insumos y medicamentos.

Los manifestantes han montado guardias fuera de su horario laboral para mantener la protesta de forma continua sin descuidar la atención a la población, al tiempo que señalaron que la manifestación también busca garantizar la atención a los derechohabientes ante la falta de herramientas e insumos básicos en los centros de salud.

“Hay ausencia de medicamento, material, falta de personal. Nos están cargando la mano con pacientes, no respetan los indicadores. Los jefes mencionan que no los hay, cuando tenemos los fundamentos de que sí nos toca tanta cantidad de pacientes. Derechohabiente, esto también es tu lucha, también deberías estar aquí. No nada más estamos pasándonos con que somos flojos y queremos más dinero, no. Estamos viendo tu bienestar. Como bien lo dijo mi compañero Alonso, siempre compramos material, hasta un simple catéter venoso sellado que te llevas es de nuestra bolsa; todo para el beneficio de tu salud”, explicó Lizbeth Leaños, enfermera de Urgencias.

Los inconformes expresaron su desacuerdo con la actual representación sindical, al señalar que las dirigencias no defienden a los trabajadores y actúan en complicidad con las autoridades.

Asimismo, denunciaron haber recibido amenazas y presiones para evitar su participación en protestas y tomas de instalaciones.

“Porque ya estamos hartos de representantes del sindicato, ya estamos hartos de las miserias que nos están dando. Ahora el último momento fue 2.9% que ni al salario mínimo llegamos. Nadie estamos llegando al salario mínimo, nos quieren aplicar una ley, la 136 bis, es la ley mordaza. Nos quieren callar a todos los compañeros, que el que se manifieste nos van a sancionar, nos pueden hasta expulsar del sindicato”, explicó Alonso Castruita, enfermero especialista.

Llaman a manifestación para el martes 13 de octubre en Zacatecas

Como parte de esta jornada de movilizaciones, se convocó a los derechohabientes y a la ciudadanía a sumarse a una marcha programada para este martes, en la capital.

“Entonces considero que también la población debería unirse a nosotros, somos trabajadores del Instituto; en mi caso yo soy enfermero, enfermero general clínico, y siempre he estado para mis pacientes. Yo creo que ahora es momento de que ellos nos apoyen a nosotros. El día de mañana pues los invitamos a la marcha para a partir de las 3:30 nos vamos a reunir en la Bicentenario por el bulevar, para venir. Y les digo, no es para exigir, es para pedir y que aboguen por nuestros derechos”, añadió Reveles.

Se contempla que durante la tarde y noche se incorporen más trabajadores al concluir sus turnos laborales para mantener la presencia permanente en el plantón, en espera de que las autoridades atiendan las demandas.

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