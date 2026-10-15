Llega cargamento de medicamentos al IMSS Zacatecas en medio de alerta por cirugías canceladas

Llegan medicamentos a hospital de IMSS en Zacatecas. Fotos: Omar Hernández

Lo que debería ser rutinario, el abastecimiento de insumos y medicamentos generó sorpresa entre el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas. Este jueves se confirmó el ingreso de un camión cargado de artículos hospitalarios y fármacos a las instalaciones del Hospital de Zona Número 1 de la capital, el más grande del estado.

Aún se desconoce el detalle de la cantidad de material surtido. Paralelamente, se realiza un censo para detectar las deficiencias y faltantes en la atención hospitalaria.

“A las 5 de la mañana, los compañeros nocturnos nos están comentando que ya hay material, hay medicamento, hay ropa y ya andan en sus plantillas que ¿Qué les falta? ¿Qué ocupan? ¿Por qué esperar a esto y por qué no hacerlo siempre? Porque la atención es de siempre, no de ahorita”. Alonso Castruita, enfermero y vocero de los trabajadores manifestantes IMSS Zacatecas

La falta de insumos para cirugías es la principal causa de la mayoría de los retrasos y cancelaciones de procedimientos quirúrgicos, denunciaron los trabajadores inconformes.

“Se cancelan por falta de material, por falta de insumos, nosotros como personal de salud, nosotros siempre estamos cuando se solicita la cirugía o procedimiento equis, pero los insumos, lo demás no está en nuestras manos, más que nada se cancelan por falta de material, por falta de insumos, es lo que se está cancelando las cirugías (…) Pues es que hace falta de todo, desde recurso humano, recurso material, de todo hace falta, estamos pésimos, estamos pésimos”. Alonso Castruita, enfermero y vocero de los trabajadores manifestantes IMSS Zacatecas

Protestas de trabajadores del IMSS continúa

La protesta de los trabajadores continúa en el estado; los manifestantes señalan intentos de boicot provenientes del propio sindicato que debería representarlos.

“Les dijeron, si se van allá a manifestarse, olvídense que hay contrato, ese es parte de que nos quieren callar, pero no nos van a callar”. Alonso Castruita, enfermero y vocero de los trabajadores manifestantes IMSS Zacatecas

Por ello, hicieron un llamado a la población para pedir su apoyo, ya que el movimiento, aseguran, beneficiará tanto a la base trabajadora como a los pacientes.

“Esto también es para el derechohabiente, para que nosotros mejoramos la situación en el hospital, el derechohabiente es el beneficiado, porque a final de cuentas estamos para ellos”. Alonso Castruita, enfermero y vocero de los trabajadores manifestantes IMSS Zacatecas

Hasta el momento, la delegación estatal del IMSS no ha respondido a la solicitud de información sobre la llegada adicional de insumos.

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