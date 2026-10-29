Calabaza en tacha con piloncillo y canela: receta para el Día de Muertos

Calabaza en tacha para este Día de Muertos. Foto: Shutterstock

La llegada del otoño trae consigo sabores que forman parte de las tradiciones mexicanas, como la calabaza en tacha, un postre preparado con calabaza de Castilla, piloncillo y especias que suele disfrutarse durante las celebraciones del Día de Muertos.

Su consistencia suave y su característico jarabe dulce hacen de esta preparación una opción para compartir en familia y recordar los sabores de la cocina tradicional mexicana.

Además de la calabaza, la receta puede incluir ingredientes como naranja, canela, clavo de olor y guayaba, que aportan aromas y matices frutales al postre.

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Ingredientes para preparar calabaza en tacha

Para preparar esta receta en casa necesitas los siguientes ingredientes:

1 calabaza de Castilla.

2 piloncillos, o al gusto.

2 rajas de canela.

3 clavos de olor.

1 litro de agua.

1 naranja cortada en rodajas.

Media taza de guayaba en trozos, opcional.

1 pizca de sal.

1 cucharadita de vainilla natural.

Canela molida al gusto.

¿Cómo preparar calabaza en tacha?

1. Lava y corta la calabaza. Limpia muy bien la calabaza de Castilla y córtala en trozos medianos. Puedes conservar la cáscara.

2. Prepara el jarabe. En una olla grande, coloca el agua, el piloncillo, las rajas de canela, los clavos de olor y las rodajas de naranja.

3. Disuelve el piloncillo. Calienta a fuego medio y mueve la mezcla hasta que el piloncillo se disuelva por completo.

4. Cocina la calabaza. Agrega los trozos de calabaza, tapa la olla y deja cocinar durante aproximadamente 40 a 50 minutos, hasta que estén suaves y el jarabe adquiera una consistencia espesa.

5. Añade los últimos ingredientes. Incorpora la vainilla y, si lo deseas, los trozos de guayaba para aportar un toque frutal. Deja cocinar unos minutos más.

6. Sirve y disfruta. Cuando la calabaza esté suave y cubierta con el jarabe, retírala del fuego. Puedes servirla caliente o fría y espolvorear un poco de canela molida.

¿Con qué se puede acompañar la calabaza en tacha?

Una opción es acompañarla con un poco de leche, como sugiere NUTRISSSTE, pero también puede servirse sola, con parte del jarabe de piloncillo que queda en la olla.

La calabaza aporta fibra, vitamina A y antioxidantes, mientras que el piloncillo añade una cantidad importante de azúcares. Por ello, conviene cuidar las porciones y disfrutar este postre con moderación, especialmente en el caso de niñas y niños.

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